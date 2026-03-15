Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0: Ισοπαλία στη Λεωφόρο με το μυαλό στην Μπέτις

Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός έμειναν στο 0-0 στη Λεωφόρο, στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε την 25η αγωνιστική της Super League.

Δείτε το live του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός είχε το μυαλό του στον επαναληπτικό με την Μπέτις για τη φάση των 16 του Europa League και ο Ράφα Μπενίτεθ φρόντισε να το δείξει με την ενδεκάδα που κατέβασε, αφού κανείς βασικός (εξαίρεση ο Κάτρης και ο τιμωρημένος στο ευρωπαϊκό παιχνίδι Ζαρουρί) δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Οι πράσινοι ήταν κακοί στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο στο δεύτερο ανέβασαν στροφές και θα μπορούσαν να πάρουν τη νίκη, αν ήταν πιο συγκεντρωμένοι στο τελείωμα των φάσεων.

Ο Τσιριβέγια επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό του, ο Γιάγκουσιτς πήρε χρόνο συμμετοχής, ενώ στο φινάλε επιστρατεύτηκε και ο Βιλένα, ο οποίος έχασε, μάλιστα, δύο τεράστιες ευκαιρίες για γκολ.

Από την πλευρά του, ο Παναιτωλικός πήρε ένα σημαντικό βαθμό στη μάχη που δίνει για την παραμονή στην κατηγορία, ενώ λίγο έλειψε να πάρει και το τρίποντο στο φινάλε, αλλά ο Κότσαρης δήλωσε “παρών”.

O αγώνας

Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του και με μία ενδεκάδα που δεν είχε αγωνιστεί ποτέ ξανά μαζί, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να κάνει εκτεταμένο ροτέισον για να ξεκουράσει τους «βασικούς» του ενόψει της ρεβάνς της Πέμπτης (19/3, 22:00) με την Μπέτις στη Σεβίλλη, ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά ζητήματα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον πολύ καλά οργανωμένο Παναιτωλικό.

Στο 10’ ο Κουτσερένκο έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στο πολύ δυνατό σουτ του Παντελίδη έξω απ’ την περιοχή, ενώ στη συνέχεια η δεύτερη προσπάθεια του Αντίνο η μπάλα κόντραρε στα σώματα των αμυντικών του Παναιτωλικού κι απομακρύνθηκε.

Από εκεί και πέρα ο Παναιτωλικός είχε τις πιο σημαντικές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Στο 27’ ο Μάτσαν «έσπασε» την μπάλα προς τον Ρόσα που πλάσαρε με τη μία, όμως ο Ερνάντεθ πρόλαβε κι έβαλε μία σωτήρια κόντρα, ενώ στο 45’ ο Ματσάν είχε ένα εξαιρετικό σουτ μέσα απ’ την περιοχή που πέρασε ελάχιστα άουτ απ’ το δοκάρι του Κότσαρη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ πιο επιθετικά, αλλά συνάντησε έναν εξαιρετικό Κουτσερένκο, ο οποίος έκανε πολλές σπουδαίες επεμβάσεις κάτω απ’ την εστία του. Στο 47’ ο Κόγιτς έδιωξε με υπερένταση προ του Σφιντέρσκι σε κεφαλιά-πάσα του Παντελίδη, ενώ στο 61’ το πλασέ του Σφιντέρσκι απ’ το όριο της περιοχής πέρασε άουτ,.

Στο 68’ ο Κουτσερένκο έκανε σπουδαία επέμβαση στη γωνία του σε καρφωτή κεφαλιά του Σφιντέρσκι έπειτα από σέντρα του Ζαρουρί, ενώ στο 74’ ο γκολκίπερ του Παναιτωλικού «έβγαλε» με εντυπωσιακή απόκρουση την ψηλοκρεμαστή κεφαλιά του Τζούριτσιτς.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 80’ από ωραία κίνηση του Γιάγκουσιτς και πάσα προς τον Τσιριβέγια, ο Ισπανός «έσπασε» την μπάλα προς τον Βιλένα που πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Κουτσερένκο έκανε άλλη μία απίθανη επέμβαση σε κόρνερ.

Στο 88’ ο Σισοκό έκανε σέντρα προς τα μέσα με τον Βιλένα να ακουμπάει την μπάλα, αλλά να μην αιφνιδιάζει τον Κουτσερένκο, ενώ στο 90’+3’ ο Κότσαρης απέκρουσε ενστικτωδώς το σουτ του Μιχαλακ και στη συνέχεια μπλόκαρε το εκ επαφής πλασέ του Γκαρσία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63’ Γιάγκουσιτς), Κοντούρης (77’ Βιλένα), Σισοκό, Ζαρουρί, Αντίνο (63’ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς (77’ Σιώπης), Σφιντέρσκι (82’ Πάντοβιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (78’ Μπρέγκου), Λομπάτο (72’ Άλεξιτς), Μάτσαν (90’+1’ Μίχαλακ), Ρόσα (78’ Σατσιάς), Αγκίρε (72’ Γκαρσία).