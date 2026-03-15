Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 0-0 τελικό: Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της νίκης

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική της Super League.
Οι πράσινοι δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν την πέμπτη σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα
Γκαρσία και Μίχαλακ δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Κότσαρη
Ο Σισοκό έκανε το γύρισμα, η μπάλα πήγε πάνω στον Βιλένα και από εκεί στην αγκαλιά του Κουτσερένκο που κάνει τεράστιο παιχνίδι
Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, τη βλέπει ο Γκαρσία του Παναιτωλικού
Ο Πάντοβιτς πέρασε στη θέση του Σφιντέρσκι για τα τελευταία λεπτά
Ο Γιάγκουσιτς σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά τον σταμάτησε ο Γκόγιτς
Φοβερή δημιουργία Τσιριβέγια, ο Βιλένα αστοχεί σε τετ-α-τετ
Εκτός Κοντούρης και Τζούρισιτς
Φάση για τον Παναιτωλικό με το σουτ του Άλεξιτς να φεύγει άουτ
Κεφαλιά του Τζούρισιτς, έδιωξε δύσκολα ο Κουτσερένκο
Ο Κότσαρης έδιωξε δύσκολα το σουτ του Λομπάκο
Σέντρα Ζαρουρί, κεφαλιά Σφιρντέρσκι, έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ ο Κουτσερένκο
Σουτ του Γιάγκουσιτς, άουτ η μπάλα
Ο Σισοκό πηγαίνει στα πλάγια πίσω από τον Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί με Τζούρισιτς στην άλλη πτέρυγα
Εκτός Παντελίδης και Αντίνο, μέσα Τσιριβέγια και Γιάγκουσιτς
Σουτ του Σφιντέρσκι, ψηλά άουτ η μπάλα
57' Σουτ του Παντελίδη, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού
Σουτ του Εστέμπαν, μπλόκαρε ο Κότσαρης
Εξετάστηκε φάση για πέναλτι πάνω στον Τζούρισιτς, συνεχίστηκε το παιχνίδι
Ο Παντελίδης βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν μπόρεσε να τελειώσει σωστά τη φάση
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
Ελάχιστες οι καλές στιγμές στο παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να είναι πιο απειλητικός στο ξεκίνημα και τον Παναιτωλικό να αγγίζει το γκολ λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους
Ο Ματσάν έκανε ιδανικό πλασέ μέσα στην περιοχή, η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ
Σουτ του Αγκίρε μέσα από την περιοχή, η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Ο Κότσαρης έδειξε να ελέγχει τη φάση
Ο Ρότσα βρέθηκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή, αλλά ο Ερνάντεθ σταμάτησε το σουτ του
Τελευταία στιγμή πρόλαβαν τον Αντίνο οι αμυντικοί του Παναιτωλικού
Οι πράσινοι έχουν δύο καλές τελικές προσπάθειες στην ίδια φάση με Παντελίδη και Αντίνο
Ο Παναιτωλικός δεν έχει απειλήσει καθόλου την εστία του Παναθηναϊκού
Το παιχνίδι "παίζεται" σε αργό τέμπο, με τις φάσεις να είναι ελάχιστες
Ενδεικτικό των πειραματισμών του Ισπανού τεχνικού είναι ότι παίζει με τέσσερα εξτρέμ, δύο στην... άμυνα (Παντελίδης, Ζαρουρί) και δύο στην επίθεση (Αντίνο, Τζούρισιτς)
Αρχίζει και βρίσκει τα πατήματά του. Άργησε λίγο καθώς αυτή η ενδεκάδα δεν έχει παίξει ποτέ ξανά, με τον Ράφα Μπενίτεθ να ξεκουράσει τους "βασικούς" ενόψει Μπέτις
Σουτ του Παντελίδη, έδιωξε δύσκολα ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, ο Αντίνο πήρε το ριμπάουντ, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε στους αμυντικούς
Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά
O Παναιτωλικός τίμησε τους πρώην ποδοσφαιριστές τουΑνδρέα Τετέι, Σωτήρη Κοντούρη και Λούκας Τσάβες
Ο Ράφα Μπενίτεθ προχώρησε σε συνολικά εννιά αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας του σε σχέση με το πρόσφατο ματς με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ
Παρδαλός, Ζίβκοβιτς, Ουνάι Γκαρθία, Μλάντεν, Μπελεβώνης, Άλεκσιτς, Μανρίκε, Σατσιάς, Μπρέγκου, Χoυάν Γκαρσία, Μίχαλακ και Νικολάου.
Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Ματσάν, Εστέμπαν, Λομπάτο, Αγκίρε και Ρόσα.
Τσάβες, Λαφόν, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τεττέη, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.
Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κάτρης, Τουμπά, Σισοκό, Αντίνο, Παντελίδης, Κοντούρης, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι
Στην 4η θέση και στους 45 βαθμούς το «τριφύλλι», στην 11η με 24 πόντους οι Αγρινιώτες που δίνουν «μάχη» για την παραμονή στην κατηγορία.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο για την 25η αγωνιστική της Super League