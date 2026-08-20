Αθλητικά

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ημέρα ευρωπαϊκών μαχών για τις ελληνικές ομάδες
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στη Σόφια / EUROKINISSI
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Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ για τα πλέι οφ του Conference League και του Europa League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/8/2026).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ την Μπραν για το Conference League, ενώ ο ΟΦΗ φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Europa League.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Προημιτελικοί

20:45 OPEN TV ΠΑΟΚ – Μπραν Πλέι οφ Conference League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας Πλέι οφ Europa League

21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε Πλέι οφ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Προημιτελικός)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One

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Αθλητικά
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