Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και του ΟΦΗ για τα πλέι οφ του Conference League και του Europa League ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (20/8/2026).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ την Μπραν για το Conference League, ενώ ο ΟΦΗ φιλοξενεί την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για το Europa League.

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης 20 Αυγούστου

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Προημιτελικοί

20:45 OPEN TV ΠΑΟΚ – Μπραν Πλέι οφ Conference League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας Πλέι οφ Europa League

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21:30 ΣΚΑΪ Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε Πλέι οφ Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Αλαβές LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Προημιτελικός)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Μπράντφορντ Sky Bet EFL League One