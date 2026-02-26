Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παρί: Αλλαγή στη 12άδα και εκτός ο Κέντρικ Ναν για τους «πράσινους»

Ο Γκριγκόνις αντικατέστησε τον Ναν στη 12άδα του Παναθηναϊκού
Ο Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν στην προθέρμανση του Παναθηναϊκού (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του (26/02/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) το παιχνίδι με την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, αλλά τελικά δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Κέντρικ Ναν.

Παρότι αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα είναι στη 12άδα του Παναθηναϊκός – Παρί, ο Κέντρικ Ναν εξετάστηκε από τους γιατρούς λίγο πριν την προθέρμανση της ομάδας του και αποφασίστηκε να μείνει εκτός.

Τη θέση του στη 12άδα του αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Euroleague, θα πάρει ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος έχει αγωνιστεί ελάχιστα τη φετινή σεζόν, επιστρέφοντας από σοβαρό τραυματισμό στη μέση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
129
105
104
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo