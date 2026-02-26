Παναθηναϊκός – Παρί: Αλλαγή στη 12άδα και εκτός ο Κέντρικ Ναν για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του (26/02/26, 21:45, Live από το Newsit.gr) το παιχνίδι με την Παρί στο Telekom Center Athens, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, αλλά τελικά δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Κέντρικ Ναν.

Παρότι αρχικά ανακοινώθηκε ότι θα είναι στη 12άδα του Παναθηναϊκός – Παρί, ο Κέντρικ Ναν εξετάστηκε από τους γιατρούς λίγο πριν την προθέρμανση της ομάδας του και αποφασίστηκε να μείνει εκτός.

Τη θέση του στη 12άδα του αγώνα της 23ης αγωνιστικής της Euroleague, θα πάρει ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος έχει αγωνιστεί ελάχιστα τη φετινή σεζόν, επιστρέφοντας από σοβαρό τραυματισμό στη μέση.