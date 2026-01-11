Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Περιστέρι 94-86: «Σοβαρεύτηκε» στο δεύτερο ημίχρονο και έφθασε στη νίκη η ομάδα του Αταμάν

Σλούκας και Οσμάν πρωταγωνίστησαν στη νίκη του «τριφυλλιού» στην GBL
Ο Κώστας Σλούκας κόντρα στο Περιστέρι (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Ο Κώστας Σλούκας κόντρα στο Περιστέρι (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το… γκάζι στο τέλος και “λύγισε” το Περιστέρι με 94-86, πανηγυρίζοντας τη νίκη στη 14η αγωνιστική της GBL, για να βρεθεί ξανά σε απόσταση… βολής από τον Ολυμπιακό στην κορυφή της κατάταξης.

Παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμη και στην 3η περίοδο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έφθασε τελικά σε μία άνετη επικράτηση κόντρα στο Περιστέρι, με τον Κώστας Σλούκα να “καθαρίζει” το ματς, με 13 πόντους και 4 ασίστ σε λιγότερα από 12 λεπτά συμμετοχής.

Οι “πράσινοι” είχαν πέντε παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και τον Τσεντί Οσμάν πρώτο σκόρερ με 17 πόντους, σε ένα ματς που ο Εργκίν Αταμάν μοίρασε το χρόνο στους παίκτες του, ενόψει και της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86

Τα στατιστικά των παικτών

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 11 (1/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη, κλεψίματα), Χολμς 9 (7 ριμπάουντ, 3 μπλοκ), Ρογκαβόπουλος 11 (0/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκραντ 1, Ερνανγκόμεθ 10 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 17 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 13 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Σαμοντούροβ 2 (3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 11 (0/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γιούρτσεβεμ 7 (6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη)

Περιστέρι (Ξανθόπουλος): Νίκολς 11 (1/11 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 λάθη), Καρντένας 11 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, Γιάνκοβιτς 6 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Ιτούνας, Μουράτος 5 (1), Τζιάλλας 2, Κακλαμανάκης 6 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάρις 13 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 λάθη), Κάριους 14 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)

