Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 90-78 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, για την 13η αγωνιστική της Euroleague, φθάνοντας τις τρεις συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.

Ένα τραγικό τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 26-10 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός πέταξε στα… σκουπίδια την καλή του εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και γνώρισε τελικά εύκολα την ήττα από τη “Βασίλισσα” και πρωτοπόρο της φετινής Euroleague.

Η ομάδα του Αταμάν βρέθηκε έτσι σε αρνητικό ρεκόρ, 6-7 στην κατάταξη, ενώ η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, ανέβηκε στο εκπληκτικό 12-1, με νίκες σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ μέσα σε 48 ώρες.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και πήρε το προβάδισμα με 7-2, αλλά ο Παναθηναϊκός άρχισε να “σφίγγει” την άμυνά του και πήρε ώθηση στην επίθεση, φθάνοντας ακόμη και σε προβάδισμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Μαδριλένοι έμειναν κοντά στο σκορ με τον Χεζόνια να δίνει λύσεις στην επίθεση και μάλιστα με καλάθι στη λήξη, προηγήθηκαν με 24-23 στο 10′.

