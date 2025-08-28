Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ: Φοβερή σκηνή στο φινάλε με τον Φώτη Ιωαννίδη και τους οπαδούς του «τριφυλλιού»

Έδειξε την καρδιά του και αποθεώθηκε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού
Ο Φώτης Ιωαννίδης στο τέλος του Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός (EUROKINISSI)
Ο Φώτης Ιωαννίδης στο τέλος του Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε με ισοπαλία 0-0 στην Τουρκία τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία και προκρίθηκε στη League Phase του Εuropa League, όπου δεν θα έχει εκτός απροόπτου στο ρόστερ του τον Φώτη Ιωαννίδη.

Με τον Παναθηναϊκό να εμφανίζεται έτοιμος να παραχωρήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο αρχηγός του “τριφυλλιού” ήταν κεντρικό πρόσωπο στον αγώνα με τη Σάμσουνσπορ και είχε μία φοβερή στιγμή και με τους οπαδούς των “πρασίνων” στη Σαμψούντα.

Μετά το φινάλε της αναμέτρησης και την πρόκριση του Παναθηναϊκού, ο αρχηγός της ομάδας κατευθύνθηκε προς τον κόσμο στην κερκίδα και γνώρισε την αποθέωση, χαιρετώντας με τη σειρά του τους οπαδούς και δείχνοντας την καρδιά του.

Όλα δείχνουν ότι ο Ιωαννίδης αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τον Παναθηναϊκό.

