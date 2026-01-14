Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός σε Γουεμπανιάμα: «Το σπίτι μας σε περιμένει»

Η πράσινη ΚΑΕ απάντησε στον Γάλλο σταρ
Γουεμπανιάμα
Ο Γουεμπανιάμα με τη φανέλα των Σπερς/ Mandatory Credit: Scott Wachter-Imagn Images

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σε δηλώσεις του εκθείασε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και την ατμόσφαιρα που δημιουργούν στο Telekom Center και η πράσινη ΚΑΕ τον προσκάλεσε να ζήσει από κοντά για ακόμα μία φορά αυτήν την εμπειρία.

«Η έδρα του Παναθηναϊκού ήταν μακράν η πιο εντυπωσιακή για μένα» δήλωσε ο Γουεμπανιάμα στις ΗΠΑ και το «τριφύλλι» σε ανάρτησή του στα social media του απάντησε «εκτιμάμε το σεβασμό. Το σπίτι μας σε περιμένει, όποτε αποφασίσεις να το επισκεφτείς».

Μένει να φανεί αν ο Γάλλος σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς θα αποδεχτεί την πρόσκληση για να δει από κοντά ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αυτή τη φορά ως προσκεκλημένος της ΚΑΕ και όχι ως αντίπαλος.

