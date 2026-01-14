Γουεμπανιάμα: «Η έδρα του Παναθηναϊκού είναι μακράν η πιο εντυπωσιακή για μένα»

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα σχολίασε τις πιο «καυτές» έδρες που έχει αγωνιστεί στην καριέρα του και τόνισε ότι αυτή του Παναθηναϊκού ξεχωρίζει γι’ αυτόν.

«Το μέρος που ξεχωρίζει κατά την άποψή μου είναι η έδρα του Παναθηναϊκού. Δε νομίζω ότι γίνεται πιο εχθρική από αυτή. Υπάρχουν άλλες έδρες που είναι επίσης δυνατές, αλλά του Παναθηναϊκού είναι μακράν πιο εντυπωσιακή», ανέφερε ο Γουεμπανιάμα.

Ο Γάλλος σταρ των Σαν Αντόνιο Σπερς είπε ότι στην Ευρώπη οι οπαδοί είναι πιο φανατικοί, όμως στο NBA είναι πιο δύσκολο να αγωνιστεί κανείς, λόγω του επιπέδου των αθλητών που υπάρχουν στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Παράλληλα επεσήμανε ότι οι ομάδες στην Ευρώπη στηρίζονται κατά πολύ μεγάλο βαθμό στους φιλάθλους τους, παίρνοντας ως παράδειγμα τη Λε Πορτέλ που αγωνίζεται στο γαλλικό πρωτάθλημα: «Υπάρχουν κάποιες ομάδες στην Ευρώπη που στηρίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά στους οπαδούς τους. Στο μυαλό μου έρχεται μια ομάδα στη Γαλλία, η Λε Πορτέλ.

Έχουν από τους καλύτερους οπαδούς στο πρωτάθλημα και κάθε σεζόν καταφέρνουν με το ζόρι να μείνουν στην πρώτη κατηγορία, επειδή έχουν τόση μεγάλη ενέργεια. Δεν έχουν την καλύτερη ομάδα, αλλά η κουλτούρα τους είναι… τρελή. Είναι μια ομάδα που δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τους οπαδούς της»