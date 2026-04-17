Παναθηναϊκός: «Σενάριο» για τον στόπερ Άντι Πελμάρ

Ο 26χρονος στόπερ είναι διεθνής με την Μαδαγασκάρη
Την περίπτωση του Άντι Πελμάρντ, για την ενίσχυση της αμυντικής του γραμμή -από τη νέα σεζόν- φέρεται να εξετάζει ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός -γεννημένος στη Γαλλία αλλά διεθνής με την Μαδαγασκάρη- ανήκει στη γαλλική Κλερμόν και φέτος παίζει δανεικός στην Πολωνία με την Γιαγκελόνια, με την οποία μετράει 22 συμμετοχές και 1 ασίστ. Σύμφωνα με το “footmercato” ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό.

Ο Αντί Πελμάρ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κι άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως η Μπρεστ, η Βόλφσμπουργκ και Λεχ Πόζναν. Στο συμβόλαιό του υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που θεωρείται μεγάλο για την πολωνική ομάδα.

Στο παρελθόν αγωνίστηκε στις Λας Πάλμας, Λέτσε, Βασιλεία και Νις. Τη φετινή σεζόν μετράει συνολικά 25 συμμετοχές (1 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις

