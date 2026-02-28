Παναθηναϊκός: Στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Άρη ο Σισοκό, εκτός έμεινε ο Ίνγκασον

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής με τον Άρη στη Λεωφόρο (01/03/26, 20:00) και ο Σισοκό θα είναι στην αποστολή για πρώτη φορά. Ο Ίνγκασον έμεινε εκτός λόγω αποφόρτισης.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να υπολογίζει για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Άρη, ούτε στους Ντέσερς, Τσιριβέγια, Κώτσιρα που έκαναν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, ενώ εκτός έμειναν και οι Σιώπης και Πάλμερ Μπράουν, οι οποίοι έκαναν θεραπεία για να ξεπεράσουν τους τραυματισμούς τους.

Οι πράσινοι προέρχονται από τη μεγάλη πρόκριση στους 16 του Europa League, μετά τη νίκη στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν και πάνω στη θετική ψυχολογία θέλει να πάρει τη νίκη με αντίπαλο τον Άρη, που θα έχει για πρώτη φορά στον πάγκο του τον Μιχάλη Γρηγορίου.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης,Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς».