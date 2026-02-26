Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 στα πέναλτι): Ηρωϊκή πρόκριση στους 16 του Europa League

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στους 16 του Europa League μετά από ένα παιχνίδι θρίλερ στην Τσεχία με αντίπαλο τη Βικτόρια Πλζεν. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση και ο Πάντοβιτς έκρινε την έκβαση του αγώνα με εύστοχη εκτέλεση που έδωσε την πρόκριση.

Ο Ερνάντεθ άφησε τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες στην παράταση (105′) μετά από απευθείας κόκκινη που είδε εξαiτίας ενός τραβήγματος πάνω στον Αντού, που έβγαινε μόνος στην αντεπίθεση και έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ.

Στα πέναλτι ο Παναθηναϊκός είχε την ψυχραιμία και όλες οι εκτελέσεις, πέρα από την χαμένη του Καλάμπρια. Ο Λαφόν είχε μία απόκρουση στο πρώτο πέναλτι των Τσέχων, ενώ το άστοχο πέναλτι του Σουαρέ έδωσε την ευκαιρία στον Πάντοβιτς να δώσει την πρόκριση, όπως και έκανε.

Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν τη Μπέτις ή τη Μίντιλαντ στην επόμενη φάση του Europa League. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Στο πρώτο παιχνίδι θα απουσιάζουν οι Μπακασέτας και Τουμπά, που συμπλήρωσαν κάρτες, όπως και ο Ερνάντεθ που αποβλήθηκε.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με στόχο να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο στο παιχνίδι με την Πλζεν και το πλάνο έπιασε άμεσα, καθώς ο Τετέι στο 9′ άνοιξε το σκορ.

Ο Τουμπά έκανε μακρινή μπάλια προς τον Τετέι, η μπάλα έφτασε στον Ταμπόρδα, που έσπασε μαγικά την μπάλα στον Έλληνα επιθετικό. Ο Τετέι πλάσαρε ψύχραιμα και άνοιξε το σκορ στην Τσεχία.

Η Βικτόρια Πλζεν έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λαβάλ στο 21′. Ο παίκτης των Τσέχων σούταρε με δύναμη από το ύψος της μεγάλης περιοχής αμαρκάριστος με την μπάλα να καταλήγει λίγο πάνω από τα δοκάρια του Λαφόν.

Ο Τετέι είχε την ευκαιρία στο 42′ να κάνει και το 2-0 για τους πράσινους αφού μετά από μπαλιά του Ζαρουρί βρέθηκε ολομόναχος μπροστά από το κέντρο. Έκανε την κούρσα, μπήκε στην περιοχή, όμως άργησε να σουτάρει, με αποτέλεσμα να τον κόψει ο αντίπαλός του.

Η Πλζεν στο 62′ κέρδισε κόρνερ, μετά από σουτ του Λάντρα που απομάκρυνε ο Λαφόν. Από το κόρνερ, ο Σπάτσιλ έφερε στα ίσα το παιχνίδι με κοντινή κεφαλιά, μετά από άστοχη έξοδο του Λαφόν.

Στο 74′ ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι, μετά από μαρκάρισμα πάνω στον Τετέι, όμως διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση. Από το ριπλέι, φάνηκε ότι ίσως να υπήρχε επαφή πάνω στον Έλληνα επιθετικό.

Το παιχνίδι δεν είχε κάποια μεγάλη στιγμή μέχρι το τέλος και οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο Τετέι είχε μία καλή στιγμή στο 92′ με κεφαλιά, η οποία όμως κατέληξε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 105′ ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες μετά από απευθείας κόκκινη κάρτα που είδε ο Ερνάντεθ για τράβηγμα στον Αντού, που έφευγε στον ανοιχτό χώρο. Ο Ισπανός λίγα λεπτά νωρίτερα, είχε πάρει τη θέση του Τουμπά στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Πελίστρι είχε τεράστια ευκαιρία να δώσει την πρόκριση στην παράταση, αφού μετά από υπέροχη πάσα του Σφιντέρσκι βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Πλζεν, όμως καθυστέρησε χαρακτηριστικά και τον πρόλαβαν οι αμυντικοί.

Τα πάντα κρίθηκαν στα πέναλτι, εκεί όπου οι πράσινοι ήταν πιο ψύχραιμοι και κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στους 16 του Europa League.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0: Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Μέμιτς, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία

0-0: Ο Βέγκελε απέκρουσε το πέναλτι του Καλάμπρια, πέφτοντας στη δεξιά του γωνία

1-0: Χροσόφσκι γκολ

1-1: Πελίστρι γκολ

2-1: Βισίνσκι γκολ

2-2: Τζούρισιτς γκολ

2-2: Ο Σουαρέ έστειλε την μπάλα άουτ

2-3: Σβιντέρσκι γκολ

3-3: Βαλέντα γκολ

3-4: Πάντοβιτς γκολ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά (91′ Ερνάντεθ), Κυριακόπουλος, Σάντσες (109′ Σβιντέρσκι), Μπακασέτας (90′ Τσέριν), Ταμπόρδα (76′ Ταμπόρδα), Ζαρουρί (46′ Τζούριτσιτς), Τεττέη (116′ Πάντοβιτς).

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ: Βιγκέλε, Ντουέ, Γιέμελκα (46′ Πρινς), Σπασίλ (83′ Σόιτσκα), Σουαρέ, Λαβάλ (81′ Βύντρα), Τσερβ (82′ Βαλέντα), Χροσόβσκι, Μέμιτς, Λάντρα (100′ Πάνος), Βισίνσκι.