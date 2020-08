Ο Φεντερίκο Μακέντα “ανέστησε” την καριέρα του στην Ελλάδα και πλέον η αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό μοιάζει πολύ πιθανή, με τη Λιντς να φαίνεται ότι εξετάζει την περίπτωσή του.

Μετά από μία διετία γεμάτη γκολ με την “πράσινη” φανέλα, ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός για την πώληση του 29χρονου Ιταλού επιθετικού, ο οποίος και ξεκίνησε την καριέρα του από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ήδη κάνει επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό, αλλά με ένα πολύ μικρό ποσό για την ομάδα, που φέρεται να έχει απαιτήσεις της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την παραχώρηση του Μακέντα. Σύμφωνα με tweet ενός γνωστού Άγγλου ρεπόρτερ όμως, ο πρώτος σκόρερ του Τριφυλλιού βρίσκεται στο “στόχαστρο” και της αγγλικής Λιντς, η οποία και ανέβηκε φέτος στην Premier League.

Federico Macheda is wanted by Leeds United as the West Yorkshire club make a return to the Premier League.



Former Manchester United forward Macheda currently plays at Panathinaikos.#LUFC #MUFC