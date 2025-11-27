Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Για την πρώτη εντός έδρας νίκη και το βήμα πρόκρισης στο Europa League

Το “τρίποντο” κόντρα στην ομάδα της Αυστρίας θα φέρει το “τριφύλλι” ένα ακόμη βήμα προς την οκτάδα του Εuropa League
5η αγωνιστική League Phase Europa League
22:00, Cosmote Sport 4, Newsit.gr
Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα ακόμα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι, υποδεχόμενος τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (22:00, Cosmote Sport 4, Newsit.gr), με στόχο να κάνει ένα ακόμη βήμα, για την είσοδο του στην οκτάδα της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ πηγαίνει με… φόρα στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας, καθώς έχει ένα 5/6 στα τελευταία του ματς, με τον Ισπανός τεχνικό να έχει φέρει βελτίωση στο “τριφύλλι”.

Τα δύο μεγάλα “διπλά” του Παναθηναϊκού στη Βέρνη (4-1) και στο Μάλμε (1-0), έχουν δώσει έναν “αέρα” στον Παναθηναϊκό και κάλυψαν εν πολλοίς την εντός έδρας γκέλα με τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς (ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ). Για να “εξαργυρωθούν” όμως βαθμολογικά, θα πρέπει οι “πράσινοι” να πάρουν το “τρίποντο” απέναντι στη Στουρμπ Γκρατς.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς ενώ η Στουρμ Γκρατς είναι 25η με 4 βαθμούς, έχοντας μια νίκη κόντρα στην Ρέιντζερς και μια ισοπαλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο μεγαλύτερος “πονοκέφαλος” για τον Ράφα Μπενίτεθ έχει να κάνει με τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής, όπου θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Μανώλης Σιώπης (3 κίτρινες), ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια έκανε τεράστια προσπάθεια για να δώσει το “παρών”, παρότι ταλαιπωρείται από μία φλεγμονή στον αστράγαλο μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζει σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Εκτός είναι -πέρα από τον Σιώπη- και οι τραυματίες, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Λαφόν και Πελίστρι. Αντίθετα, στην αποστολή επέστρεψε, για πρώτη φορά επί ημερών Μπενίτεθ, ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Στην Στουρμ Γκρατς, ο Γιούργκεν Ζάμουελ είδε τον Τσουκουανί να επιστρέφει και να βάζει υποψηφιότητα για την ενδεκάδα. Μοναδική απώλεια αυτή του επιθετικού Μπεγκάνοβιτς, που έχασε τα τελευταία ματς της Στουρμ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι- Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς – Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Ζαρουρί, Τετέ, Πάντοβιτς.

Στουρμ Γκρατς (Γιούργκεν Ζάμουελ): Κρίστενσεν – Μάλιτς, Ούρμαν, Λαβαλέ, Κάριτς – Γκάρεντς Στάνκοβιτς, Χόρβατ, Τσουκουάνι, Κιτεϊσβίλι – Γκριγκιτς- Ζατά

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντάβιντε Ιμπεριάλε (Ιταλία) / Χαλίντ Μπαρί (Ιταλία)

VAR: Βαλέριο Μαρίνι (Ιταλία)/Ντανιέλε Ντοβέρι (Ιταλία)

4ος διαιτητής: Λούκα Τζουφέρλι (Ιταλία)

