Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς: Για την πρώτη εντός έδρας νίκη και το βήμα πρόκρισης στο Europa League

Ο Παναθηναϊκός δίνει ένα ακόμα σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι, υποδεχόμενος τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ (22:00, Cosmote Sport 4, Newsit.gr), με στόχο να κάνει ένα ακόμη βήμα, για την είσοδο του στην οκτάδα της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός του Ράφα Μπενίτεθ πηγαίνει με… φόρα στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ κόντρα στην πρωταθλήτρια Αυστρίας, καθώς έχει ένα 5/6 στα τελευταία του ματς, με τον Ισπανός τεχνικό να έχει φέρει βελτίωση στο “τριφύλλι”.

Τα δύο μεγάλα “διπλά” του Παναθηναϊκού στη Βέρνη (4-1) και στο Μάλμε (1-0), έχουν δώσει έναν “αέρα” στον Παναθηναϊκό και κάλυψαν εν πολλοίς την εντός έδρας γκέλα με τους Γκόου Αχεντ Ιγκλς (ήττα 2-1 στο ΟΑΚΑ). Για να “εξαργυρωθούν” όμως βαθμολογικά, θα πρέπει οι “πράσινοι” να πάρουν το “τρίποντο” απέναντι στη Στουρμπ Γκρατς.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας με έξι βαθμούς ενώ η Στουρμ Γκρατς είναι 25η με 4 βαθμούς, έχοντας μια νίκη κόντρα στην Ρέιντζερς και μια ισοπαλία με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο μεγαλύτερος “πονοκέφαλος” για τον Ράφα Μπενίτεθ έχει να κάνει με τη σύνθεση της μεσαίας γραμμής, όπου θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Μανώλης Σιώπης (3 κίτρινες), ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια έκανε τεράστια προσπάθεια για να δώσει το “παρών”, παρότι ταλαιπωρείται από μία φλεγμονή στον αστράγαλο μετά τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζει σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του. Εκτός είναι -πέρα από τον Σιώπη- και οι τραυματίες, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Λαφόν και Πελίστρι. Αντίθετα, στην αποστολή επέστρεψε, για πρώτη φορά επί ημερών Μπενίτεθ, ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Στην Στουρμ Γκρατς, ο Γιούργκεν Ζάμουελ είδε τον Τσουκουανί να επιστρέφει και να βάζει υποψηφιότητα για την ενδεκάδα. Μοναδική απώλεια αυτή του επιθετικού Μπεγκάνοβιτς, που έχασε τα τελευταία ματς της Στουρμ.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι- Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς – Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς – Ζαρουρί, Τετέ, Πάντοβιτς.

Στουρμ Γκρατς (Γιούργκεν Ζάμουελ): Κρίστενσεν – Μάλιτς, Ούρμαν, Λαβαλέ, Κάριτς – Γκάρεντς Στάνκοβιτς, Χόρβατ, Τσουκουάνι, Κιτεϊσβίλι – Γκριγκιτς- Ζατά

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Ντάβιντε Ιμπεριάλε (Ιταλία) / Χαλίντ Μπαρί (Ιταλία)

VAR: Βαλέριο Μαρίνι (Ιταλία)/Ντανιέλε Ντοβέρι (Ιταλία)

4ος διαιτητής: Λούκα Τζουφέρλι (Ιταλία)