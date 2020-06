Συγκινητικές φωτογραφίες ανάρτησε ο Παναθηναϊκός, από την σημερινή προπόνηση της ομάδας, με τους παίκτες να γονατίζουν προ τιμή του δολοφονημένου Τζορτζ Φλόιντ.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού τίμησαν τη μνήμη του δολοφονημένου από αστυνομικό, Τζόρτζ Φλόιντ, γονατίζοντας πριν την έναρξη της σημερινής προπόνησης της ομάδας, μπροστά από πανό που έγραφε “We Can’t Breath”.

Στα social media των “πρασίνων” μάλιστα έγινε και σχετική ανάρτηση με τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και τη λεζάντα να γράφει χαρακτηριστικά : “Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί. Όλοι μαζί ενάντια στο ρατσισμό. Ανεχτήκαμε αρκετά”

Τogether we are stronger. All against racism. Enough is enough.

✊🏿✊🏾✊🏻✊#Panathinaikos #SayNoToRacism #ICantBreathe