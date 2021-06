Ο Ντίνος Μήτογλου αποτελεί οριστικά παρελθόν για τον Παναθηναϊκό και ο ίδιος αποχαιρέτησε και δημόσια τους “πράσινους” με ένα μήνυμά του στα social media.

Ο διεθνής φόργουρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο και στο “αντίο” του στο Τριφύλλι ευχαρίστησε τους πάντες για την πορεία του στην ομάδα και όσα έμαθε σε αυτή.

Η ανάρτηση του Μήτογλου

“Don’t cry because it’s over. Smile because it happened” (σ.σ. “Μην κλαις επειδή τελείωσε. Χαμογέλα που συνέβη”).

Ένας κύκλος κλείνει, ίσως ο πιο σημαντικός. Ο πρώτος επαγγελματικός, γεμάτος συναισθήματα, αναμνήσεις, εύκολες και δύσκολες στιγμές. Αυτό που μένει στο τέλος είναι το πόσο ευλογημένος είμαι για αυτά που έζησα στον Παναθηναϊκό και πόσο ευγνώμων για αυτά που πήρα, κέρδισα, έμαθα.

Η τετραετία αυτή έχει σημαδέψει τη ζωή και την καριέρα μου. Με άνδρωσε μπασκετικά δίπλα σε μορφές του παγκόσμιου αθλητισμού όπως ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Δημήτρης Διαμαντίδης τους οποίους και ευχαριστώ θερμά. Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα και όλο το staff (προπονητές, γυμναστές, φροντιστές, φυσιοθεραπευτές, γιατροί, έναν – έναν ξεχωριστά). ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους συμπαίκτες μου για τις στιγμές, τις εμπειρίες, τις φιλίες, τις οδηγίες. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την αγάπη και την στήριξη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τον κύριο Τάκη Τριαντόπουλο για τη συνεργασία και πάνω από όλα ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο που με πίστεψε και με έφερε στον Παναθηναϊκό, για τη στήριξη που μου έδωσε και όλα όσα μου πρόσεφερε.

Εύχομαι τα καλύτερα στην οικογένεια και σε όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού.

«Ποτέ δεν φεύγεις πραγματικά από ένα μέρος που αγαπάς. Παίρνεις ένα κομμάτι αυτού μαζί σου και αφήνες ένα κομμάτι σου εκεί»

Με τιμή

Ντίνος Μήτογλου