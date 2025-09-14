Παναθηναϊκός: Το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα με την Παρτιζάν στην Αυστραλία για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»

Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το ταξίδι στην Αυστραλία , για τη συμμετοχή του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρτίζαν στις 18 Σεπτεμβρίου στις 12:30.

Ο αγώνα που θα γίνει στη Μελβούρνη, θα μεταδωθεί από το ΕΡΤWORLD. Τι Τζέι Σορτς και Ρίσον Χολμς δεν ταξίδεψαν λόγω ίωσης, με τον δεύτερο να κάνει το ταξίδι σε μεταγενέστερο χρόνο.

Να υπενθυμίσουμε ότι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις δεν θα ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό στην Αυστραλία, προκειμένου να μείνουν πίσω για να προετοιμαστούν ενόψει της νέας σεζόν, λόγω της πρόωρη έναρξη της Euroleague.