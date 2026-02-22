Παναθηναϊκός: Το πράσινο γλέντι των Κυπελλούχων με τον Ναν να τραγουδά «δεν θα πας πουθενά»

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας γιόρτασαν με την ψυχή τους σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Ηράκλειο και ο Κέντρικ Ναν τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν ο dj έβαλε το τραγούδι «Πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα.
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Allwyn Final 8 και όπως συνηθίζεται μετά από μία επιτυχία οι παίκτες και το επιτελείο της ομάδας διασκέδασαν σε νυχτερινό κέντρο. Ο Ναν μόλις άκουσε το τραγούδησε σήμα κατατεθέν του, τραγούδησε και χόρεψε κάνοντας χαμό στο Ηράκλειο.
Από τις πρώτες νότες του τραγουδιού ο Αμερικανός άρχισε να χαμογελά και ξεκίνησε το σόου. Οι υπόλοιποι παίκτες των πρασίνων ακολούθησαν το ρυθμό του, με τον Ρογκαβόπουλο και τον Σλούκα να είναι οι πιο διαχυτικοί.
HAVE A GOODNIGHT #PAOFans#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/hXucgusVUN— Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 22, 2026
Πλέον, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα επιστρέψουν στην Αθήνα για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί σε Euroleague και GBL.