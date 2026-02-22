Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Το πράσινο γλέντι των Κυπελλούχων με τον Ναν να τραγουδά «δεν θα πας πουθενά»

Τα έσπασαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο Ναν
Ο Ναν στο νυχτερινό κέντρο που διασκέδασαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας γιόρτασαν με την ψυχή τους σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Ηράκλειο και ο Κέντρικ Ναν τράβηξε όλα τα βλέμματα όταν ο dj έβαλε το τραγούδι «Πουθενά» της Πέγκυς Ζήνα.

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Allwyn Final 8 και όπως συνηθίζεται μετά από μία επιτυχία οι παίκτες και το επιτελείο της ομάδας διασκέδασαν σε νυχτερινό κέντρο. Ο Ναν μόλις άκουσε το τραγούδησε σήμα κατατεθέν του, τραγούδησε και χόρεψε κάνοντας χαμό στο Ηράκλειο.

Από τις πρώτες νότες του τραγουδιού ο Αμερικανός άρχισε να χαμογελά και ξεκίνησε το σόου. Οι υπόλοιποι παίκτες των πρασίνων ακολούθησαν το ρυθμό του, με τον Ρογκαβόπουλο και τον Σλούκα να είναι οι πιο διαχυτικοί.

Πλέον, οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα επιστρέψουν στην Αθήνα για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί σε Euroleague και GBL.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
146
136
94
93
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo