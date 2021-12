Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στη 16η αγωνιστική της Euroleague, αλλά λίγο έλειψε να “κλέψει” το ματς στα τελευταία λεπτά του αγώνα, χάρη σε ένα κρεσέντο του Νεμάνια Νέντοβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ έκανε φοβερά πράγματα στο παρκέ σε άμυνα και επίθεση και τελείωσε το ματς με 18 πόντους, αφού πέτυχε και ένα απίθανο τρίποντο από πολύ μακριά, φέρνοντας το ματς στον πόντο (83-82).

Το ματς έγινε έτσι “θρίλερ” στα τελευταία δευτερόλεπτα, με την Μπαρτσελόνα να χρειάζεται δύο βολές του Κούριτς (και μία απόφαση των διαιτητών υπέρ της σε μαρκάρισμα στον Νέντοβιτς) για να πάρει τη νίκη.

Nedovic, as usual, was in the zone when the game was almost over. His crazy shots (and a curcial missed FT by White) weren’t enough.#Barça won the game using Mirotic in low-post as 3 just in the 4th (in D one of the worst game of his career).Kuric clutch pic.twitter.com/0KDpoMNAV9