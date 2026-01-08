Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός: Το video με την αλλαγή χλοοτάπητα στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός θα μετακομίσει στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στη Super League, αφού το γήπεδο της Λεωφόρου είναι… εργοτάξιο τις τελευταίες ημέρες, όπως φαίνεται και σε ένα video της “πράσινης” ΠΑΕ.

Παρά το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την υλοποίηση του νέου γηπέδου στο Βοτανικό, ο Παναθηναϊκός είναι αναγκασμένος να προχωρήσει σε βελτιωτικά έργα και στη Λεωφόρο.

Οι “πράσινοι” έπρεπε να αλλάξουν τον αγωνιστικό χώρο και για το λόγο αυτό, προχώρησαν στην αγορά χλοοτάπητα υψηλής ποιότητας από την Ολλανδία, ο οποίος και έχει ήδη αρχίσει να εγκαθίσταται στο “Απόστολος Νικολαΐδης”.

Εντυπωσιακό video με drone.

