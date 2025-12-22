Παναθηναϊκός: Το video με την πρώτη κερκίδα στο Βοτανικό

Οι εργασίες για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς και πλέον έχουν αρχίσει να τοποθετούνται και οι πρώτες κερκίδες στο νέο “σπίτι” του “τριφυλλιού”.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μάλιστα και σχετικό video στο youtube, με την ιστορική εγκατάσταση της πρώτης κερκίδας στο νέο γήπεδο της ομάδας στο Βοτανικό, η οποία και έγινε σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο video φαίνονται μάλιστα και όλες οι εργασίες που “τρέχουν” αυτή την περίοδο στις νέες εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο αθλητικό κέντρο του Βοτανικού, με εικόνα από drone.

Ο Παναθηναϊκός ελπίζει ότι θα μπει στο καινούργιο του γήπεδο το 2027.