Παναθηναϊκός: Video με την εξέλιξη των εργασιών στο Βοτανικό

Προχωράει η κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου στο Βοτανικό
Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα για το νέο του γήπεδο στο Βοτανικό και η “πράσινη” ΠΑΕ δημοσίευσε ένα νέο video με την εξέλιξη των εργασιών στο “σπίτι” της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Ο Βοτανικός θα φιλοξενήσει τόσο τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, όσο και τις ομάδες του Ερασιτέχνη, με τις εργασίες να “τρέχουν” πλέον, για την παράδοση του μεγάλου έργου, μέσα στο 2027.

Στο νέο video που ανέβασε στο youtube η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έτσι, φαίνεται η πρόοδος στην κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου, το οποίο έχει αρχίσει πια να παίρνει σάρκα και οστά.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να αγωνίζεται στο καινούργιο του γήπεδο τη σεζόν 2027-28.

