Κυριάκος Μητσοτάκης και Γιάννης Αλαφούζος στον Βοτανικό: «Τον Μάιο του 2027 θα είναι έτοιμο το γήπεδο του Παναθηναϊκού»

Τις εγκαταστάσεις στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό επισκέφτηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης, Γιάννης Αλαφούζος και Χάρης Δούκας.

Τα έργα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς και με βάση το πλάνο που έχει ανακοινωθεί, πράγμα που σημαίνει ότι το νέο “σπίτι” του τριφυλλιού θα είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος και ο Δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (30/12/2025) στις εγκαταστάσεις του Βοτανικού και επιθεώρησαν από κοντά τα έργα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την πορεία του έργου, είδε τις υπό κατασκευή κερκίδες, ενώ περπάτησε στο σημείο που θα γίνει ο αγωνιστικός χώρος.

Κυριάκος Μητσοτάκης: “Η Διπλή Ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα”

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το μεγάλο έργο στον Βοτανικό, τονίζοντας ότι θα δημιουργηθεί ένα γήπεδο στολίδι που αξίζει ο Παναθηναϊκός και ο κόσμος του.

«Η Διπλή Ανάπλαση από όνειρο θερινής νυκτός γίνεται πραγματικότητα. Με μεγάλη χαρά βλέπω τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει. Ένα γήπεδο πραγματικό στολίδι, ένα γήπεδο που το αξίζει ο Παναθηναϊκός και οι φίλοι του.

Δεν είναι μόνο αυτό, το γήπεδο προχωράει στα πλαίσια μιας πολύ φιλόδοξης Διπλής Ανάπλασης, την οποία η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την προηγούμενη δημοτική Αρχή και την υλοποιεί η νυν δημοτική Αρχή. Μια πολύ καλή συνεργασία την οποία έχουμε.

Ο χώρος στον οποίο είμαστε σήμερα ήταν, όπως είπε και ο Δήμαρχος, μια χωματερή. Τώρα κάνουμε μία σημαντική ανάπλαση και με άλλες εγκαταστάσεις για άλλες χρήσεις. Μία περιοχή που ήταν ουσιαστικά η μαύρη τρύπα της Αθήνας να αποκτήσει νέα ζωή»

Γιάννης Αλαφούζος: “Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του 2026 και το γήπεδο θα παραδοθεί τον Μάϊου του 2027”

Από την πλευρά του ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος καλωσόρισε τον Πρωθυπουργό και τον Δήμαρχο Αθηναίων στο εργοτάξιο, τονίζοντας: «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε το γήπεδο προχωράει με τους ρυθμούς που είχε πει και η κοινοπραξία. Τα τσιμέντα θα έχουν τελειώσει τον Μάιο του ’26 και θα παραδοθεί, όπως ελπίζουμε τον Μάιο του ’27.

Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, την αυτοδιοίκηση, όλους τους εμπλεκόμενους γι’ αυτή την τεράστια προσπάθεια που πραγματοποιεί ένα όνειρο δεκαετιών για να έχει ένα δικό του γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Το έργο είχε ξεκινήσει, είχε σχεδιαστεί αρχικά το 2008.

Και θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, μία εξέδρα του “Απόστολος Νικολαΐδης” να γίνει σαν μουσειακό αντικείμενο και να υπάρχει εκεί ένα γηπεδάκι για να παίζουν τα παιδιά. Να έχουμε ένα μουσειακό χώρο στην Αθήνα κι ένα κέντρο για τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή χρονιά και καλή τύχη».

Δούκας: «Ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας»

Ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, από την πλευρά του, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας αυτοδιοίκησης, κυβέρνησης, ερασιτέχνη και της ΠΑΕ για να ολοκληρωθεί ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας σε μια περιοχή που ήταν παλιά χωματερή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την συνεργασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.