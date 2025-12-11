Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν live για την 6η αγωνιστική του Europa League

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Σουτ του Μπακασέτα μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στα σώματα
Σουτ του Ζαρουρί, φεύγει δίπλα από το δοκάρι
63' Σουτ του Ζαρουρί, άουτ η μπάλα
Σουτ του Τσιριβέγια από καλή θέση, έφυγε άουτ η μπάλα
Έξω Τουμπά και Σιώπης, μέσα Μπακασέτας και Τσέριν
Ο Τετέ βρέθηκε σε θέση βολής, στέλνοντας άουτ την μπάλα
Κίτρινη κάρτα στον Τζούρισιτς
Κίτρινη κάρτα στον Τουμπά
Η Πλζεν είναι σε θέση άμυνας
Ο Παναθηναϊκός έχει συνέχεια την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει κλασική ευκαιρία για γκολ. Οι επιθέσεις γίνονται σχεδόν αποκλειστικά από την δεξιά πτέρυγα και τον Τετέ με τον Καλάμπρια
Κάνουν ζέσταμα Μπακασέτας, Σφιντέρσκι και Κώτσιρας
Καμία αλλαγή από τον Ράφα Μπενίτεθ
Ακόμα ένα αδύναμο σουτ του Τετέ
Κεφαλιά του Πάντοβιτς από καλό σημείο, δεν ανησύχησε ο Τσέχος τερματοφύλακας
Βισίνσκι έξω, Μάρκοβιτς μέσα. Άντου έξω, Σουαρέ μέσα.
O Βάτσλαβ Γεμέλκα έκανε για δεύτερη φορά σκληρό μαρκάρισμα στον Τετέ και πήγε στα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα
Σουτ του Βαλέντα, μπλόκαρε εύκολα ο Λαφόντ
Νωρίτερα ο Καλάμπρια πήγε να βγει φάτσα με το τέρμα, δέχθηκε ένα μαρκάρισμα, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Ιταλού
Αρχίζει και απειλεί σοβαρά τους Τσέχους, ψάχνοντας ένα γκολ πριν το ημίχρονο
Σουτ του Τετέ, ήταν αρκετά αδύναμο
Σουτ του Τζούρισιτς, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Πλζεν
Καθοριστική παρέμβαση από τον Ίγκνασον, πριν οι Τσέχοι βρεθούν φάτσα με το τέρμα
10' Κίτρινη κάρτα στον Βάτσλαβ Γεμέλκα για σκληρό μαρκάρισμα στον Τετέ
Πρωταγωνιστής σχεδόν όλων των φάσεων είναι ο Τετέ
Δεν έχουν απειλήσει ακόμα άμεσα την εστία του Παναθηναϊκού
Οι Τσέχοι δείχνουν να πατούν λίγο καλύτερα στο γήπεδο στα πρώτα λεπτά
Αναγνωριστικά τα πρώτα πέντε λεπτά
Με πολύ καλά αποτελέσματα Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, η Ελλάδα γλυκοκοιτάζει ακόμα και την πρώτη δεκάδα
Δεν έχει αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ. Το μισό είναι, έτσι κι αλλιώς, κλειστό λόγω των εργασιών που γίνονται
Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Η Βικτόρια Πλζεν είναι αήττητη μέχρι τώρα με δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες, έχοντας ένα σπουδαίο διπλό στο “Ολίμπικο” επί της Ρόμα με 2-1, μια πολύ εύκολη νίκη με την Μάλμε εντός έδρας (3-0) και τρεις ισοπαλίες με Φερεντσβάρος (1-1 στη Βουδαπέστη), Φενέρμπαχτσε (0-0 εντός) και Φράιμπουργκ (0-0 εντός).
Τον αγώνα θα σφυρίξει ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε με βοηθούς τους Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Μαρτίνς. Τέταρτος ορίστηκε ο Φάμπιο Μπερίσιμο και στο VAR θα είναι ο Άντρέ Ναρκίζο.
Βίγκελε, Ντόσκι, Ντβε, Γεμέλκα, Τσερβ, Βαλέντα, Λάντρα, Βισίνσκι, Μέμιτς, Αντού, Ντουροσίνμι
Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς
Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου
Μία νίκη που εφόσον έρθει θα του εξασφαλίσει σε τεράστιο βαθμό την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση, ενώ θα τον κρατήσει ζωντανό και για την οκτάδα και το απευθείας εισιτήριο στους "16"
