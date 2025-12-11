Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν live για την 6η αγωνιστική του Europa League

Οι πράσινοι ψάχνουν την τρίτη σερί νίκη τους στη διοργάνωση
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Europa League
6η αγωνιστική
0 - 0
2ο ημίχρονο
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

23:24 | 11.12.2025
71' Νέα σημαντική φάση για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Μπακασέτα μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στα σώματα

23:22 | 11.12.2025
68' Nέα φάση για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Ζαρουρί, φεύγει δίπλα από το δοκάρι

23:19 | 11.12.2025
Ο Παναθηναϊκός πατάει περιοχή σε κάθε λεπτό
23:18 | 11.12.2025

63' Σουτ του Ζαρουρί, άουτ η μπάλα

23:17 | 11.12.2025
62' Σημαντική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Τσιριβέγια από καλή θέση, έφυγε άουτ η μπάλα

23:14 | 11.12.2025
Φτάσαμε στο 60', το σκορ κολλημένο στο 0-0
23:14 | 11.12.2025
Διπλή αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Έξω Τουμπά και Σιώπης, μέσα Μπακασέτας και Τσέριν

23:12 | 11.12.2025
57' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Τετέ βρέθηκε σε θέση βολής, στέλνοντας άουτ την μπάλα

23:11 | 11.12.2025

Κίτρινη κάρτα στον Τζούρισιτς

23:11 | 11.12.2025
Έχουμε φτάσει στο 55', παραμένει το 0-0
23:08 | 11.12.2025

Κίτρινη κάρτα στον Τουμπά

23:07 | 11.12.2025

Η Πλζεν είναι σε θέση άμυνας

23:03 | 11.12.2025
Το σκηνικό είναι ίδιο με το τέλος του πρώτου μέρους

Ο Παναθηναϊκός έχει συνέχεια την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει κλασική ευκαιρία για γκολ. Οι επιθέσεις γίνονται σχεδόν αποκλειστικά από την δεξιά πτέρυγα και τον Τετέ με τον Καλάμπρια

23:03 | 11.12.2025

Κάνουν ζέσταμα Μπακασέτας, Σφιντέρσκι και Κώτσιρας

23:02 | 11.12.2025

Καμία αλλαγή από τον Ράφα Μπενίτεθ

23:02 | 11.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο ΟΑΚΑ
22:46 | 11.12.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Πλζεν 0-0
22:45 | 11.12.2025

Ακόμα ένα αδύναμο σουτ του Τετέ

22:44 | 11.12.2025
45' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Κεφαλιά του Πάντοβιτς από καλό σημείο, δεν ανησύχησε ο Τσέχος τερματοφύλακας

22:41 | 11.12.2025
Η φάση της αποβολής
22:40 | 11.12.2025
41' Διπλή αλλαγή για την Πλζεν

 Βισίνσκι έξω, Μάρκοβιτς μέσα. Άντου έξω, Σουαρέ μέσα.
 

22:36 | 11.12.2025
H φάση που φώναξε ο Καλάμπρια
22:35 | 11.12.2025
35' Απανωτά κόρνερ για τον Παναθηναϊκό
22:35 | 11.12.2025
Ο Παναθηναϊκός πιέζει αφόρητα τους Τσέχους με συνεχόμενα κόρνερ
22:34 | 11.12.2025
22:32 | 11.12.2025

O Βάτσλαβ Γεμέλκα έκανε για δεύτερη φορά σκληρό μαρκάρισμα στον Τετέ και πήγε στα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα

22:32 | 11.12.2025
Με δέκα παίκτες η Πλζεν!
22:31 | 11.12.2025

Σουτ του Βαλέντα, μπλόκαρε εύκολα ο Λαφόντ

22:30 | 11.12.2025

Νωρίτερα ο Καλάμπρια πήγε να βγει φάτσα με το τέρμα, δέχθηκε ένα μαρκάρισμα, αλλά ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα, προκαλώντας τον εκνευρισμό του Ιταλού

22:28 | 11.12.2025
Φτάσαμε στο 30', παραμένει το 0-0
22:28 | 11.12.2025
22:28 | 11.12.2025
22:26 | 11.12.2025
22:26 | 11.12.2025

Αρχίζει και απειλεί σοβαρά τους Τσέχους, ψάχνοντας ένα γκολ πριν το ημίχρονο

22:26 | 11.12.2025
Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται μόνο από τη δεξιά πλευρά με τον Τετέ
22:24 | 11.12.2025

Σουτ του Τετέ, ήταν αρκετά αδύναμο

22:17 | 11.12.2025
24' Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Τζούρισιτς, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Πλζεν

22:14 | 11.12.2025
18' Λίγο έλειψε να γίνει η ζημιά για τον Παναθηναϊκό

Καθοριστική παρέμβαση από τον Ίγκνασον, πριν οι Τσέχοι βρεθούν φάτσα με το τέρμα

22:12 | 11.12.2025
Φτάσαμε στο 15', παραμένει το 0-0
22:09 | 11.12.2025

10' Κίτρινη κάρτα στον Βάτσλαβ Γεμέλκα για σκληρό μαρκάρισμα στον Τετέ

22:06 | 11.12.2025
Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει να "σφυροκοπά" την τσεχική άμυνα

Πρωταγωνιστής σχεδόν όλων των φάσεων είναι ο Τετέ

22:06 | 11.12.2025

Δεν έχουν απειλήσει ακόμα άμεσα την εστία του Παναθηναϊκού

22:05 | 11.12.2025

Οι Τσέχοι δείχνουν να πατούν λίγο καλύτερα στο γήπεδο στα πρώτα λεπτά

22:04 | 11.12.2025

Αναγνωριστικά τα πρώτα πέντε λεπτά

22:00 | 11.12.2025
Σέντρα στο παιχνίδι
21:58 | 11.12.2025
Ο αγώνας είναι πολύ σημαντικός και για τη μάχη που δίνει η Ελλάδα με την Τσεχία στην κατάταξη της UEFA

Με πολύ καλά αποτελέσματα Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, η Ελλάδα γλυκοκοιτάζει ακόμα και την πρώτη δεκάδα

21:57 | 11.12.2025

Δεν έχει αρκετό κόσμο στο ΟΑΚΑ. Το μισό είναι, έτσι κι αλλιώς, κλειστό λόγω των εργασιών που γίνονται

21:52 | 11.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

21:51 | 11.12.2025
Σε εξαιρετική θέση οι Τσέχοι

Η Βικτόρια Πλζεν είναι αήττητη μέχρι τώρα με δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες, έχοντας ένα σπουδαίο διπλό στο “Ολίμπικο” επί της Ρόμα με 2-1, μια πολύ εύκολη νίκη με την Μάλμε εντός έδρας (3-0) και τρεις ισοπαλίες με Φερεντσβάρος (1-1 στη Βουδαπέστη), Φενέρμπαχτσε (0-0 εντός) και Φράιμπουργκ (0-0 εντός).

21:50 | 11.12.2025

Τον αγώνα θα σφυρίξει ο Πορτογάλος Αντόνιο Νόμπρε με βοηθούς τους Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Μαρτίνς. Τέταρτος ορίστηκε ο Φάμπιο Μπερίσιμο και στο VAR θα είναι ο Άντρέ Ναρκίζο.

 
 

21:50 | 11.12.2025
Η ενδεκάδα της Πλζεν

Βίγκελε, Ντόσκι, Ντβε, Γεμέλκα, Τσερβ, Βαλέντα, Λάντρα, Βισίνσκι, Μέμιτς, Αντού, Ντουροσίνμι

 

21:50 | 11.12.2025
Ο Μίλος Πάντοβιτς σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Παναθηναϊκός: Με τριάδα στην άμυνα και στην κορυφή τον Πάντοβιτς η ενδεκάδα κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν
Οι επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι του τριφυλλιού
21:48 | 11.12.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Τουμπά, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τζούριτσιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς

Στον πάγκο για τους πράσινους βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου

21:47 | 11.12.2025
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την τρίτη σερί νίκη του στη διοργάνωση

Μία νίκη που εφόσον έρθει θα του εξασφαλίσει σε τεράστιο βαθμό την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση, ενώ θα τον κρατήσει ζωντανό και για την οκτάδα και το απευθείας εισιτήριο στους "16"

21:47 | 11.12.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Europa League

