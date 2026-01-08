Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 Τελικό: Επιστροφή στις νίκες για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ήταν ξανά άστοχος και έμεινε στους 17 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά η εξαιρετική του άμυνα, με Χολμς και Χουάντσο να "καθαρίζουν" στη ρακέτα, κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του από τη Βίρτους Μπολόνια, πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα.