Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 Τελικό: Επιστροφή στις νίκες για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός «καθάρισε» τη Βίρτους Μπολόνια με κορυφαίο τον Χολμς
Ο Χολμς πανηγυρίζει κόντρα στη Βίρτους (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Euroleague
21η αγωνιστική
84 - 71
Τελικό σκορ
Ο Χολμς πανηγυρίζει κόντρα στη Βίρτους (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague και επανήλθε σε νικηφόρα “τροχιά” στην Ευρώπη, μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο.

23:23 | 08.01.2026
23:22 | 08.01.2026

Ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στο φινάλε και με κρουφαίους τους Χολμς, Ναν και Χουάντσο, έφθασε σε μία άνετη νίκη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, επανερχόμενος στα θετικά αποτελέμσατα μετά από δύο ήττες.

23:06 | 08.01.2026
Τέλος στο ματς! Παναθηναϊκός - Βίρτους 84-71
23:05 | 08.01.2026

84-71 με τον Έντουαρντς και πάλι η Βίρτους

23:05 | 08.01.2026

84-69 με τρίποντο του Έντουαρντς

23:04 | 08.01.2026

84-66 με κάρφωμα του Χουάντσο μετά από κλέψιμο

23:03 | 08.01.2026

82-66 με τον Γκραντ και πάλι ο Παναθηναϊκός

23:03 | 08.01.2026

78-66 με τρίποντο του Έντουαρντς

23:02 | 08.01.2026
Και νέα τάπα του φοβερού Χολμς!
23:02 | 08.01.2026

78-63 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

23:00 | 08.01.2026

76-63 με 2/2 βολές του Χολμς και τρίποντο του Μόργκαν

22:59 | 08.01.2026
Τάιμ άουτ
22:59 | 08.01.2026

74-60 με 2/2 βολές του Ναν

22:58 | 08.01.2026

72-58 με τρίποντο του Ναν που βάζει "φωτιά" στο γήπεδο

22:57 | 08.01.2026

69-58 με τη βολή της τεχνικής

22:57 | 08.01.2026

68-58 με τον Έντουαρντς που πήρε όμως και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία

22:53 | 08.01.2026

68-56 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

22:51 | 08.01.2026

66-56 με τρίποντο του Τέιλορ

22:51 | 08.01.2026
Τάιμ άουτ η Βίρτους
22:50 | 08.01.2026

66-53 με τον Σορτς ξεφεύγει στο σκορ ο Παναθηναϊκός

22:48 | 08.01.2026

64-53 με κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου

22:48 | 08.01.2026

62-53 "απαντάει" αμέσως ο Ρογκαβόπουλος

22:48 | 08.01.2026

59-53 με τρίποντο του Τέιλορ

22:47 | 08.01.2026

59-50 με 2/2 βολές του Γιούρτσεβεν

22:47 | 08.01.2026

57-50 με τον Ακέλε μειώνει η Βίρτους

22:44 | 08.01.2026

57-48 με 1/2 βολές του Γκραντ

22:43 | 08.01.2026

Ο Παναθηναϊκός ήταν ξανά άστοχος και έμεινε στους 17 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά η εξαιρετική του άμυνα, με Χολμς και Χουάντσο να "καθαρίζουν" στη ρακέτα, κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του από τη Βίρτους Μπολόνια, πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα.

22:43 | 08.01.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Βίρτους 56-48
22:42 | 08.01.2026

56-48 με τρίποντο του Χάκετ

22:41 | 08.01.2026

56-45 με τον Ρογκαβόπουλο αυξάνει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός

22:40 | 08.01.2026

54-45 με καλάθι του Ακέλε

22:39 | 08.01.2026
Ο Χολμς έχει 14 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 τάπα και 1 κλέψιμο!
22:37 | 08.01.2026

54-43 με 1/2 βολές του Χολμς

22:35 | 08.01.2026

53-43 με τον Τζάλον να πετυχαίνει καλάθι και να ευστοχεί και σε μία βολή από φάουλ

22:34 | 08.01.2026

53-40 με τον Χολμς να φθάνει τους 13 πόντους

22:33 | 08.01.2026

51-40 με κάρφωμα και φάουλ του Χολμς που ευστόχησε και στη βολή

22:32 | 08.01.2026

48-40 με τρίποντο του Μόργκαν

22:32 | 08.01.2026

48-37 με 2/2 βολές του Ναν

22:31 | 08.01.2026
6 λεπτά
για το δεκάλεπτο
22:29 | 08.01.2026

46-37 με τον Ναν να φθάνει τους 11 πόντους

22:29 | 08.01.2026
Τάιμ άουτ η Βίρτους!
22:29 | 08.01.2026

44-37 με νέο κλέψιμο και καλάθι του Ναν στον αιφνιδιασμό!

22:27 | 08.01.2026
Τρομερή φάση, με τάπα του Χουάντσο, κλέψιμο του Ναν και κάρφωμα του Χολμς!
22:26 | 08.01.2026

40-37 με 1/2 βολές του Οσμάν

22:25 | 08.01.2026

Φοβερός Χολμς με τάπα και ριμπάουντ ανάμεσα σε δύο αντιπάλους

22:24 | 08.01.2026

39-37 με 2/2 βολές του Μόργκαν

22:23 | 08.01.2026

39-35 με τον Έντουαρντς να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό

22:22 | 08.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος!
22:21 | 08.01.2026

Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο

22:10 | 08.01.2026
Το buzzer beater του Ναν!
22:09 | 08.01.2026

Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" επιθετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και δύο φορές επέτρεψε στη Βίρτους Μπολόνια να "μαζέψει" τη διαφορά, πριν πετύχει το buzzer beater τρίποντο ο Ναν, για το 39-33 του ημιχρόνου.

22:07 | 08.01.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ! Παναθηναϊκός - Βίρτους 39-33
22:07 | 08.01.2026

39-33 με τρίποντο του Ναν στη λήξη του χρόνου

22:05 | 08.01.2026

36-33 με τον Ακέλε από κοντά

22:05 | 08.01.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
22:04 | 08.01.2026

36-31 με τον Μόργκαν στον αιφνιδιασμό

22:04 | 08.01.2026

36-29 με τον Έντουαρντς μειώνει η Βίρτους

22:03 | 08.01.2026
2 λεπτά
για το ημίχρονο
22:02 | 08.01.2026

Ο Τσεντί Οσμάν με 10 πόντους και 2 κλεψίματα είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο

22:01 | 08.01.2026
Τάιμ άουτ
22:01 | 08.01.2026

36-27 με τρίποντο του Σλούκα

22:00 | 08.01.2026

33-27 με φόλοου του Χουάντσο "ξεμπλοκάρει" ο Παναθηναϊκός

21:59 | 08.01.2026
21:57 | 08.01.2026

31-27 με καλάθι και φάουλ του Παγιόλα για τη Βίρτους

21:54 | 08.01.2026

31-24 με 2/2 βολές του Ναν για τον Παναθηναϊκό

21:54 | 08.01.2026
Τάιμ άουτ
21:53 | 08.01.2026

29-24 με τον Ντιούφ μειώνει κι άλλο τη διαφορά η Βίρτους

21:52 | 08.01.2026

29-22 με 2/2 βολές του Έντουαρντς που έχει 8 πόντους για τη Βίρτους

21:51 | 08.01.2026

29-20 με καλάθι και φάουλ του Έντουαρντς

21:50 | 08.01.2026

29-17 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ που αστόχησε όμως στη βολή

21:49 | 08.01.2026

27-17 με τον Έντουαρντς

21:46 | 08.01.2026
6,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:46 | 08.01.2026

27-15 με 2/2 βολές του Οσμάν

21:44 | 08.01.2026

Χειροκρότημα για τον Χολμς στο ΟΑΚΑ!

21:42 | 08.01.2026

25-15 με κλέψιμο καιμ καλάθι του Οσμάν στον αιφνιδιασμό

21:41 | 08.01.2026

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το... γκάζι από ένα σημείο και μετά, έχοντας πρωταγωνιστές τους Χολμς, Χουάντσο και Οσμάν, για να φθάσει στο +8 στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.

21:40 | 08.01.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Βίρτους 23-15
21:39 | 08.01.2026

23-15 με τον Σμάιλαγκιτς στη λήξη του χρόνου

21:39 | 08.01.2026

23-13 εύστοχος και στη βολή ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού

21:37 | 08.01.2026

22-13 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν

21:37 | 08.01.2026
Τάιμ άουτ
21:36 | 08.01.2026

20-13 με τον Ναν και 6-0 σερί για τον Παναθηναϊκό

21:35 | 08.01.2026

18-13 με 2/2 βολές του Σορτς

21:34 | 08.01.2026
1,5 λεπτό
για το 10λεπτο
21:34 | 08.01.2026

16-13 με κάρφωμα του Χουάντσο

21:33 | 08.01.2026

14-13 με τον Μόργκαν μετά από άστοχο λέι απ του Ναν

21:31 | 08.01.2026

14-11 με τρίποντο του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό

21:31 | 08.01.2026

11-11 με φόλοου του Χολμς που έχει 6 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:30 | 08.01.2026

9-11 με τον Παγιόλα να "απαντάει" αμέσως για τη Βίρτους

21:30 | 08.01.2026

9-8 με τρίποντο του Χουάντσο

21:30 | 08.01.2026

6-8 με τον Ακέλε για τη Βίρτους

21:27 | 08.01.2026

6-6 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Χολμς

21:27 | 08.01.2026
Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
21:26 | 08.01.2026

4-6 και νέο προβάδισμα για τη Βίρτους

21:24 | 08.01.2026

4-4 με κλέψιμο και καλάθι του Σλούκα στον αιφνιδιασμό

21:24 | 08.01.2026
6,5 λεπτά
για το δεκάλεπτο
21:23 | 08.01.2026

Άστοχες οι δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά του αγώνα

21:21 | 08.01.2026

2-4 με 2/2 βολές του Χολμς

21:21 | 08.01.2026

0-4 με τη βολή της τεχνικής

21:20 | 08.01.2026

Δεύτερο φάουλ στον Γκραντ για... γλίστρημα του Έντουαρντς, με τον Αταμάν να παίρνει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία

21:17 | 08.01.2026

0-3 με τρίποντο του Έντουαρντς από πολύ μακριά

21:17 | 08.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:16 | 08.01.2026

Με υψωμένες γροθιές μπήκε στο γήπεδο ο Αταμάν και αποθεώθηκε από τον κόσμο

 

 

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/ EUROKINISSI)
21:14 | 08.01.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/ EUROKINISSI)
21:14 | 08.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:13 | 08.01.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Σλούκας, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Χολμς

21:05 | 08.01.2026
Η 5άδα της Βίρτους

Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιανγκ, Άλστον και Ακέλε

21:04 | 08.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 12-8 στην κατάταξη, ενώ η Βίρτους Μπολόνια έχει ρεκόρ 10-10

21:02 | 08.01.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague και δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ένα νέο αρνητικό αποτέλεσμα

20:57 | 08.01.2026
EUROKINISSI
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Σαμοντούροφ αντί Γκριγκόνις στην πράσινη δωδεκάδα
Εκτός δωδεκάδας και ο Τολιόπουλος
20:56 | 08.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague

20:56 | 08.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
