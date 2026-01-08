Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια 84-71 Τελικό: Επιστροφή στις νίκες για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague και επανήλθε σε νικηφόρα “τροχιά” στην Ευρώπη, μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο.
Ο Παναθηναϊκός ξέσπασε στο φινάλε και με κρουφαίους τους Χολμς, Ναν και Χουάντσο, έφθασε σε μία άνετη νίκη κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, επανερχόμενος στα θετικά αποτελέμσατα μετά από δύο ήττες.
84-71 με τον Έντουαρντς και πάλι η Βίρτους
84-69 με τρίποντο του Έντουαρντς
84-66 με κάρφωμα του Χουάντσο μετά από κλέψιμο
82-66 με τον Γκραντ και πάλι ο Παναθηναϊκός
78-66 με τρίποντο του Έντουαρντς
78-63 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
76-63 με 2/2 βολές του Χολμς και τρίποντο του Μόργκαν
74-60 με 2/2 βολές του Ναν
72-58 με τρίποντο του Ναν που βάζει "φωτιά" στο γήπεδο
69-58 με τη βολή της τεχνικής
68-58 με τον Έντουαρντς που πήρε όμως και τεχνική ποινή για διαμαρτυρία
68-56 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
66-56 με τρίποντο του Τέιλορ
66-53 με τον Σορτς ξεφεύγει στο σκορ ο Παναθηναϊκός
64-53 με κάρφωμα του Ρογκαβόπουλου
62-53 "απαντάει" αμέσως ο Ρογκαβόπουλος
59-53 με τρίποντο του Τέιλορ
59-50 με 2/2 βολές του Γιούρτσεβεν
57-50 με τον Ακέλε μειώνει η Βίρτους
57-48 με 1/2 βολές του Γκραντ
Ο Παναθηναϊκός ήταν ξανά άστοχος και έμεινε στους 17 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά η εξαιρετική του άμυνα, με Χολμς και Χουάντσο να "καθαρίζουν" στη ρακέτα, κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά του από τη Βίρτους Μπολόνια, πριν την τελευταία περίοδο του αγώνα.
56-48 με τρίποντο του Χάκετ
56-45 με τον Ρογκαβόπουλο αυξάνει τη διαφορά ο Παναθηναϊκός
54-45 με καλάθι του Ακέλε
54-43 με 1/2 βολές του Χολμς
53-43 με τον Τζάλον να πετυχαίνει καλάθι και να ευστοχεί και σε μία βολή από φάουλ
53-40 με τον Χολμς να φθάνει τους 13 πόντους
51-40 με κάρφωμα και φάουλ του Χολμς που ευστόχησε και στη βολή
48-40 με τρίποντο του Μόργκαν
48-37 με 2/2 βολές του Ναν
46-37 με τον Ναν να φθάνει τους 11 πόντους
44-37 με νέο κλέψιμο και καλάθι του Ναν στον αιφνιδιασμό!
40-37 με 1/2 βολές του Οσμάν
Φοβερός Χολμς με τάπα και ριμπάουντ ανάμεσα σε δύο αντιπάλους
39-37 με 2/2 βολές του Μόργκαν
39-35 με τον Έντουαρντς να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό
Όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο
Ο Παναθηναϊκός "κόλλησε" επιθετικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και δύο φορές επέτρεψε στη Βίρτους Μπολόνια να "μαζέψει" τη διαφορά, πριν πετύχει το buzzer beater τρίποντο ο Ναν, για το 39-33 του ημιχρόνου.
39-33 με τρίποντο του Ναν στη λήξη του χρόνου
36-33 με τον Ακέλε από κοντά
36-31 με τον Μόργκαν στον αιφνιδιασμό
36-29 με τον Έντουαρντς μειώνει η Βίρτους
Ο Τσεντί Οσμάν με 10 πόντους και 2 κλεψίματα είναι ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο
36-27 με τρίποντο του Σλούκα
33-27 με φόλοου του Χουάντσο "ξεμπλοκάρει" ο Παναθηναϊκός
31-27 με καλάθι και φάουλ του Παγιόλα για τη Βίρτους
31-24 με 2/2 βολές του Ναν για τον Παναθηναϊκό
29-24 με τον Ντιούφ μειώνει κι άλλο τη διαφορά η Βίρτους
29-22 με 2/2 βολές του Έντουαρντς που έχει 8 πόντους για τη Βίρτους
29-20 με καλάθι και φάουλ του Έντουαρντς
29-17 με καλάθι και φάουλ του Φαρίντ που αστόχησε όμως στη βολή
27-17 με τον Έντουαρντς
27-15 με 2/2 βολές του Οσμάν
Χειροκρότημα για τον Χολμς στο ΟΑΚΑ!
25-15 με κλέψιμο καιμ καλάθι του Οσμάν στον αιφνιδιασμό
Ο Παναθηναϊκός πάτησε το... γκάζι από ένα σημείο και μετά, έχοντας πρωταγωνιστές τους Χολμς, Χουάντσο και Οσμάν, για να φθάσει στο +8 στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.
23-15 με τον Σμάιλαγκιτς στη λήξη του χρόνου
23-13 εύστοχος και στη βολή ο Τούρκος φόργουορντ του Παναθηναϊκού
22-13 με καλάθι και φάουλ του Οσμάν
20-13 με τον Ναν και 6-0 σερί για τον Παναθηναϊκό
18-13 με 2/2 βολές του Σορτς
16-13 με κάρφωμα του Χουάντσο
14-13 με τον Μόργκαν μετά από άστοχο λέι απ του Ναν
14-11 με τρίποντο του Οσμάν για τον Παναθηναϊκό
11-11 με φόλοου του Χολμς που έχει 6 πόντους για τον Παναθηναϊκό
9-11 με τον Παγιόλα να "απαντάει" αμέσως για τη Βίρτους
9-8 με τρίποντο του Χουάντσο
6-8 με τον Ακέλε για τη Βίρτους
6-6 με επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Χολμς
4-6 και νέο προβάδισμα για τη Βίρτους
4-4 με κλέψιμο και καλάθι του Σλούκα στον αιφνιδιασμό
Άστοχες οι δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά του αγώνα
2-4 με 2/2 βολές του Χολμς
0-4 με τη βολή της τεχνικής
Δεύτερο φάουλ στον Γκραντ για... γλίστρημα του Έντουαρντς, με τον Αταμάν να παίρνει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία
0-3 με τρίποντο του Έντουαρντς από πολύ μακριά
Με υψωμένες γροθιές μπήκε στο γήπεδο ο Αταμάν και αποθεώθηκε από τον κόσμο
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Σλούκας, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Χολμς
Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιανγκ, Άλστον και Ακέλε
Ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 12-8 στην κατάταξη, ενώ η Βίρτους Μπολόνια έχει ρεκόρ 10-10
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague και δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ένα νέο αρνητικό αποτέλεσμα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague