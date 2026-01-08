Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια live για την 21η αγωνιστική της Euroleague

Επιστροφή στις νίκες είναι το ζητούμενο για τους πράσινους
Ο Σλούκας κόντρα στη Βίρτους (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Euroleague
21η αγωνιστική
Ο Σλούκας κόντρα στη Βίρτους (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/ EUROKINISSI)

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Μετά από δύο σερί ήττες, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να επιστρέψει στις νίκες και να βάλει τέλος στην αγωνιστική κρίση των τελευταίων ημερών.

21:24 | 08.01.2026
6,5 λεπτά
για το δεκάλεπτο
21:23 | 08.01.2026

Άστοχες οι δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά του αγώνα

21:21 | 08.01.2026

2-4 με 2/2 βολές του Χολμς

21:21 | 08.01.2026

0-4 με τη βολή της τεχνικής

21:20 | 08.01.2026

Δεύτερο φάουλ στον Γκραντ για... γλίστρημα του Έντουαρντς, με τον Αταμάν να παίρνει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία

21:17 | 08.01.2026

0-3 με τρίποντο του Έντουαρντς από πολύ μακριά

21:17 | 08.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:16 | 08.01.2026

Με υψωμένες γροθιές μπήκε στο γήπεδο ο Αταμάν και αποθεώθηκε από τον κόσμο

 

 

EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/ EUROKINISSI)
21:14 | 08.01.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ - ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ/ EUROKINISSI)
21:14 | 08.01.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ

21:13 | 08.01.2026
Η 5άδα του Παναθηναϊκού

Σλούκας, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Χολμς

21:05 | 08.01.2026
Η 5άδα της Βίρτους

Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιανγκ, Άλστον και Ακέλε

21:04 | 08.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 12-8 στην κατάταξη, ενώ η Βίρτους Μπολόνια έχει ρεκόρ 10-10

21:02 | 08.01.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague και δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ένα νέο αρνητικό αποτέλεσμα

20:57 | 08.01.2026
EUROKINISSI
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια: Σαμοντούροφ αντί Γκριγκόνις στην πράσινη δωδεκάδα
Εκτός δωδεκάδας και ο Τολιόπουλος
20:56 | 08.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague

20:56 | 08.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
