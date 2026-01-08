Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Μετά από δύο σερί ήττες, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να επιστρέψει στις νίκες και να βάλει τέλος στην αγωνιστική κρίση των τελευταίων ημερών.
Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια live για την 21η αγωνιστική της Euroleague
Άστοχες οι δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά του αγώνα
2-4 με 2/2 βολές του Χολμς
0-4 με τη βολή της τεχνικής
Δεύτερο φάουλ στον Γκραντ για... γλίστρημα του Έντουαρντς, με τον Αταμάν να παίρνει τεχνική ποινή για διαμαρτυρία
0-3 με τρίποντο του Έντουαρντς από πολύ μακριά
Με υψωμένες γροθιές μπήκε στο γήπεδο ο Αταμάν και αποθεώθηκε από τον κόσμο
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Σλούκας, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Χολμς
Έντουαρντς, Παγιόλα, Νιανγκ, Άλστον και Ακέλε
Ο Παναθηναϊκός έπεσε στο 12-8 στην κατάταξη, ενώ η Βίρτους Μπολόνια έχει ρεκόρ 10-10
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από δύο σερί εντός έδρας ήττες στη Euroleague και δεν θέλει ούτε να σκέφτεται ένα νέο αρνητικό αποτέλεσμα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Βίρτους Μπολόνια για την 21η αγωνιστική της Euroleague
