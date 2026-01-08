Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια live για την 21η αγωνιστική της Euroleague

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center για την 21η αγωνιστική της Euroleague. Μετά από δύο σερί ήττες, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να επιστρέψει στις νίκες και να βάλει τέλος στην αγωνιστική κρίση των τελευταίων ημερών.