Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1: Νίκησε τους Θεσσαλούς με ήρωα τον Λαφόν που έπιασε πέναλτι του Λάμπρου

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη κόντρα στο Βόλο με 2-1 για την 14η αγωνιστική της Super League χάρη στην εμφάνιση του Ντέσερς με γκολ και κερδισμένο πέναλτι και του Λαφόν που έπιασε πέναλτι.

Ο Ντέσερς έκανε τα πάντα επιθετικά πετυχαίνοντας γκολ και κερδίζοντας πέναλτι στην αναμέτρηση κόντρα στο Βόλο. Ο Λαφόν, όμως ήταν ο ήρωας του «τριφυλλιού» αφού έπιασε πέναλτι του Λάμπρου στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο Αφρικανός επιθετικός πέτυχε το τρίτο του γκολ με τον Παναθηναϊκό σε ισάριθμες αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί ως βασικός με τους πράσινους. Τα δύο προηγούμενα ήταν με Ολυμπιακό και Καλλιθέα στη Λεωφόρο.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ νωρίς στο παιχνίδι με τρομερό σουτ του Ντέσερς από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αφού είχε κάνει υπέροχη ενέργεια προηγουμένως.

Ο Αφρικανός στο 21′ κέρδισε και πέναλτι για το «τριφύλλι» αφού ξεπέρασε τους αντιπάλους και ο Τριανταφύλλου τον έριξε στο έδαφος. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Σιαμπάνη για να κάνει το 2-0 για την ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός είχε και άλλες ευκαιρίες με τον Ντέσερς στο πρώτο ημίχρονο, όμως μία κεφαλιά από κόρνερ του Μπακασέτα και ένα τελείωμα με το δεξί μετά από συνεργασία με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό πέρασε άουτ.

Ο Βόλος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους μείωσε το σκορ με τον Κόμπα. Ο παίκτης των φιλοξενούμενων σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής με την μπάλα να περνάει από πολλά κορμιά και να καταλήγει στην εστία του Λαφόν, που δεν είχε καλό οπτικό πεδίο.

Ο Βόλος βρέθηκε κοντά στο γκολ στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς ο Κώτσιρας έκανε πέναλτι στον Λάμπρου και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ποου ανέλαβε να το εκτελέσει νικήθηκε από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.

Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είχε σκληρές μονομαχίες και πολλή ένταση ανάμεσα στους παίκτες. Αυτό οδήγησε σε κακό ρυθμό και ελάχιστες φάσεις.

Η μοναδική αξιόλογη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο μετά το χαμένο πέναλτι του Λάμπρου ήταν ένα σουτ του Τζούρισιτς που πέρασε πάνω από την εστία του Σιαμπάνη.

Η νίκη του Παναθηναϊκού τον έφερε στην 5η θέση της Super League σε ισοβαθμία με τους Θεσσαλούς με 22 βαθμούς. Οι πράσινοι έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο στο πρωτάθλημα, αυτό κόντρα στον ΟΦΗ, από την 1η αγωνιστική.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας (76′ Γέντβαϊ), Σιώπης (90+4′ Νίκας), Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ (76′ Τζούριτσιτς), Ζαρουρί, Ντέσερς (70′ Πάντοβιτς)

ΒΟΛΟΣ: Σιαμπάνης, Μύγας (56′ Τασιούρας), Χέρμανσον, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Χουάνπι, Κόμπα (68′ Μπουζούκης), Τζόκα (75′ Ασεχνούν), Λάμπρου, Μακνί (56′ Πίντσι)