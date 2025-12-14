Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βόλο για την 14η αγωνιστική της Super League και ψάχνει τη νίκη, ούτως ώστε να φτάσει τους Θεσσαλούς στη βαθμολογια. Στον πρώτο γύρο ο Βόλος είχε κερδίσει κόντρα στο «τριφύλλι» χάρη στο γκολ του Λάμπρου.
Παναθηναϊκός – Βόλος live για την 14η αγωνιστική της Super League
Το γκολ δε θα μετρούσε καθώς ο βοηθός σήκωσε σωστά το σημαιάκι για οφσάιντ
Ο Νιγηριανός συνεργάστηκε ωραία με τον Μπακασέτα και σούταρε από δύσκολο σημείο με άμυνα πάνω του με την μπάλα να περνάει άουτ.
Ο αρχηγός του τριφυλλιού με πλασέ στη δεξιά γωνία νίκησε τον Σιαμπάνη
Ο Ντέσερς κέρδισε το πέναλτι ανάμεσα από τοα δύο στόπερ του Βόλου
Ο Ζαρουρί έκανε σέντρα για τον Ντέσερς, όμως αυτός δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ίσως ήταν οφσάιντ
Κόντρα σε Καλλιθέα, Ολυμπιακό και Βόλο τα γκολ του
Ο Νιγηριανός πέτυχε μετά από ατομική ενέργεια ένα πανέμορφο γκολ, αφήνοντας τον τερματοφύλακα του Βόλου όρθιο
Διαιτητής: Φωτιάς
Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης
4ος: Κουκούλας
VAR: Παπαδόπουλος
ΑVAR: Αντωνίου
7 αγώνες
5 νίκες ο Παναθηναϊκός
2 ισοπαλίες
Καμία νίκη ο Βόλος
ΓΚΟΛ: 17-4
Σιαμπάνης, Τριανταφύλλου, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Μακνί, Λάμπρου.
Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς
Ο Βόλος που είναι μαζί με το Λεβαδειακό οι εκπλήξεις της σεζόν θέλει θετικό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο για να κρατήσει τον Παναθηναϊκό πίσω του και να μην χάσει την επαφή με την 4η θέση
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Βόλο στη Λεωφόρο
