Παναθηναϊκός – Βόλος live για την 14η αγωνιστική της Super League

Ο Σίριλ Ντέσερς έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί βασικός με τον Παναθηναϊκό

Κόντρα σε Καλλιθέα, Ολυμπιακό και Βόλο τα γκολ του