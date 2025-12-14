Συμβαίνει τώρα:
Παναθηναϊκός – Βόλος live για την 14η αγωνιστική της Super League

Δύσκολο παιχνίδι για τους πράσινους κόντρα στους Θεσσαλούς
Ο Ντέσερς πανηγυρίζει το γκολ του
Super League
14η αγωνιστική
2 - 0
1ο ημίχρονο
Ο Ντέσερς πανηγυρίζει το γκολ του/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βόλο για την 14η αγωνιστική της Super League και ψάχνει τη νίκη, ούτως ώστε να φτάσει τους Θεσσαλούς στη βαθμολογια. Στον πρώτο γύρο ο Βόλος είχε κερδίσει κόντρα στο «τριφύλλι» χάρη στο γκολ του Λάμπρου. 

21:29 | 14.12.2025
28'
Ο Ντέσερς λίγο έλειψε να σκοράρει, όμως αστόχησε στο τετ α τετ

Το γκολ δε θα μετρούσε καθώς ο βοηθός σήκωσε σωστά το σημαιάκι για οφσάιντ

21:24 | 14.12.2025
28'
Ο Ντέσερς απείλησε για τους πράσινους

Ο Νιγηριανός συνεργάστηκε ωραία με τον Μπακασέτα και σούταρε από δύσκολο σημείο με άμυνα πάνω του με την μπάλα να περνάει άουτ.

21:22 | 14.12.2025
22'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα

Ο αρχηγός του τριφυλλιού με πλασέ στη δεξιά γωνία νίκησε τον Σιαμπάνη

21:21 | 14.12.2025
21'
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό

Ο Ντέσερς κέρδισε το πέναλτι ανάμεσα από τοα δύο στόπερ του Βόλου

21:20 | 14.12.2025
20'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Ζαρουρί έκανε σέντρα για τον Ντέσερς, όμως αυτός δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ίσως ήταν οφσάιντ

21:19 | 14.12.2025
Ο Σίριλ Ντέσερς έχει σκοράρει και στα τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί βασικός με τον Παναθηναϊκό

Κόντρα σε Καλλιθέα, Ολυμπιακό και Βόλο τα γκολ του

21:16 | 14.12.2025
18'
Το παιχνίδι δεν έχει ιδιαίτερα καλό ρυθμό παρά το γρήγορο γκολ, το οποίο προήλθε από ατομική ενέργεια
21:11 | 14.12.2025
Το τρομερό γκολ του Ντέσερς
21:11 | 14.12.2025
10'
Ο Βόλος απείλησε μετά από εκτέλεση φάουλ, με την άμυνα του Παναθηναϊκού να καταφέρνει να απομακρύνει τον κίνδυνο χωρίς να γίνει κάποιο σουτ
21:05 | 14.12.2025
5'
Γκολ για τον Παναθηναϊκό με τον Ντέσερς

Ο Νιγηριανός πέτυχε μετά από ατομική ενέργεια ένα πανέμορφο γκολ, αφήνοντας τον τερματοφύλακα του Βόλου όρθιο

21:01 | 14.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι
20:53 | 14.12.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
20:52 | 14.12.2025

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης

4ος: Κουκούλας

VAR: Παπαδόπουλος

ΑVAR: Αντωνίου

20:49 | 14.12.2025
Η παράδοση ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον Παναθηναϊκό γηπεδούχο

7 αγώνες

5 νίκες ο Παναθηναϊκός

2 ισοπαλίες 

Καμία νίκη ο Βόλος

ΓΚΟΛ: 17-4

20:49 | 14.12.2025
Η ενδεκάδα του Βόλου

Σιαμπάνης, Τριανταφύλλου, Χέρμανσον, Μύγας, Φορτούνα, Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι, Τζόκα, Μακνί, Λάμπρου.

20:49 | 14.12.2025
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς

20:43 | 14.12.2025

Ο Βόλος που είναι μαζί με το Λεβαδειακό οι εκπλήξεις της σεζόν θέλει θετικό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο για να κρατήσει τον Παναθηναϊκό πίσω του και να μην χάσει την επαφή με την 4η θέση

20:43 | 14.12.2025
Ο Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία με την Πλζεν στο Europa League καλείται να κερδίσει κόντρα στο Βόλο για να τον φτάσει στη βαθμολογία
20:43 | 14.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Βόλο στη Λεωφόρο

