Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μπέος: «Σκάνδαλο στη Λεωφόρο, ντροπή στον Φωτιά»

Ο Αχιλλέας Μπέος
Ο Αχιλλέας Μπέος / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Αχιλλέας Μπέος είχε παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, έκανε λόγο για σκάνδαλο στη Λεωφόρο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Αφορμή για την τοποθέτηση του δημάρχου του Βόλου ήταν η αψιμαχία που έγινε στο φινάλε του πρώτου μέρους με Μακνί, Λαφόν και Πάλμερ-Μπράουν, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να δοθεί κόκκινη σε παίκτη του Παναθηναϊκού.


Όσα έγραψε ο Μπέος στην ανάρτησή του:

«Σκάνδαλο στη Λεωφόρο! Στις καθυστερήσεις οφθαλμοφανέστατο.

Το χτύπημα εκτός φάσης από παίκτη του ΠΑΟ και δόθηκε αντίθετα με δύο κίτρινες κάρτες (και σε παίκτη του Βόλου)! Ντροπή στον Φωτιά!».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
204
167
160
86
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo