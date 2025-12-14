Μπέος: «Σκάνδαλο στη Λεωφόρο, ντροπή στον Φωτιά»

Ο Αχιλλέας Μπέος είχε παράπονα από τη διαιτησία του αγώνα του Βόλου με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, έκανε λόγο για σκάνδαλο στη Λεωφόρο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Αφορμή για την τοποθέτηση του δημάρχου του Βόλου ήταν η αψιμαχία που έγινε στο φινάλε του πρώτου μέρους με Μακνί, Λαφόν και Πάλμερ-Μπράουν, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να δοθεί κόκκινη σε παίκτη του Παναθηναϊκού.

Όσα έγραψε ο Μπέος στην ανάρτησή του:

«Σκάνδαλο στη Λεωφόρο! Στις καθυστερήσεις οφθαλμοφανέστατο.

Το χτύπημα εκτός φάσης από παίκτη του ΠΑΟ και δόθηκε αντίθετα με δύο κίτρινες κάρτες (και σε παίκτη του Βόλου)! Ντροπή στον Φωτιά!».