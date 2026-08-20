Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε live για τα πλέι οφ του Conference League

Οι πράσινοι θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase της διοργάνωσης
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Πλέι οφ Conference League
1ος αγώνας
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ για τα πλέι οφ του Conference League.

21:36 | 20.08.2026
Φτάσαμε στο 10', λείπει η μεγάλη φάση από το παιχνίδι
21:34 | 20.08.2026

6' Σουτ του Αντίνο, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας των Τσέχων

21:34 | 20.08.2026

Έχουν μπει δυνατά οι πράσινοι, πρεσάρουν ψηλά και ψάχνουν το γκολ

21:30 | 20.08.2026
Σέντρα στον αγώνα
21:30 | 20.08.2026
Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες
21:16 | 20.08.2026
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21:15 | 20.08.2026
Φανέλα βασικού δίνει ο Νίστρουπ για πρώτη φορά στον Ταμπόρδα

Προτίμησε τον Αργεντινό από τον Γιάγκουσιτς

21:14 | 20.08.2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Παναθηναϊκός – Χράντετς: Βασικοί Τεττέη, Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα – Οι ενδεκάδες του αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League
Οι επιλογές των δυο προπονητών για το ματς του ΟΑΚΑ
21:13 | 20.08.2026
Οι συνθέσεις των ομάδων

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι.

Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ουχριντσάτ, Τσίλχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Σλόντσικ, Μίχαλικ.

21:12 | 20.08.2026

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί του ζευγαριού και μένει να το δείξει στα δύο παιχνίδια με τους μαχητικούς Τσέχους, οι οποίοι ζόρισαν πολύ την ισχυρή Μπεσίκτας στα προκριματικά του Europa League

21:11 | 20.08.2026
Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League
21:11 | 20.08.2026
Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων

Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ένα σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Τσεχία

21:10 | 20.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ

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