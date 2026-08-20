Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε live για τα πλέι οφ του Conference League

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ για τα πλέι οφ του Conference League.
6' Σουτ του Αντίνο, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας των Τσέχων
Έχουν μπει δυνατά οι πράσινοι, πρεσάρουν ψηλά και ψάχνουν το γκολ
Προτίμησε τον Αργεντινό από τον Γιάγκουσιτς
Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι.
Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ουχριντσάτ, Τσίλχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Σλόντσικ, Μίχαλικ.
Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί του ζευγαριού και μένει να το δείξει στα δύο παιχνίδια με τους μαχητικούς Τσέχους, οι οποίοι ζόρισαν πολύ την ισχυρή Μπεσίκτας στα προκριματικά του Europa League
Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ένα σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Τσεχία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ