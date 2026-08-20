Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 τελικό: Οι πράσινοι έχασαν τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League

Οι πράσινοι "αυτοκτόνησαν" στο φινάλε και όλα είναι ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Πλέι οφ Conference League
1ος αγώνας
2 - 2
Τελικό
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ για τα πλέι οφ του Conference League.

23:29 | 20.08.2026
Καλή συνέχεια από το NewsIt.gr
23:29 | 20.08.2026
Πικρό φινάλε για τους πράσινους!

Κατάφεραν να μην κερδίσουν ένα δικό τους παιχνίδι

23:29 | 20.08.2026
Τέλος αγώνα! Παναθηναϊκός - Χράντετς 2-2
23:26 | 20.08.2026
ΓΚΟΛ για τους Τσέχους και 2-2!

Ο Ουμάρ ισοφαρίζει από το πουθενά

23:25 | 20.08.2026
94' Φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για τους Τσέχους
23:22 | 20.08.2026

Κίτρινη κάρτα στον Καμαρά

23:22 | 20.08.2026
Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:21 | 20.08.2026
Συμπληρώθηκαν 90 λεπτά
23:21 | 20.08.2026
ΓΚΟΛ για τη Χράντετς

Φτηνό γκολ δέχθηκαν οι πράσινοι

23:17 | 20.08.2026
89' Δοκάρι για τους Τσέχους
23:13 | 20.08.2026
Φτάσαμε στο 85'
23:11 | 20.08.2026
Ο Πένια κρατάει όρθιους τους πράσινους
23:10 | 20.08.2026
79' Οι πράσινοι πρέπει να πάρουν και πάλι τον έλεγχο του αγώνα

Δεν έχουν πλέον την μπάλα στα πόδια τους

23:08 | 20.08.2026
Έχουν ανεβεί πολύ οι Τσέχοι και ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση άμυνας

Απειλητικοί οι Τσέχοι, έχει σταθεί τυχερός ο Παναθηναϊκός τα τελευταία λεπτά

23:04 | 20.08.2026
76' Μεγάλη ευκαιρία για τους Τσέχους

Ο Βιλκανόβα βρέθηκε φάτσα με τον Πένια, αλλά εκτέλεσε ψηλά άουτ

23:03 | 20.08.2026
Αλλαγές για τον Παναθηναϊκό

Ο Ραστόντερ παίρνει τη θέση του Τετέι και ο Γιάγκουσιτς αντικαθιστά τον Ταμπόρδα

23:02 | 20.08.2026
71' Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Πελίστρι έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Τετέι, ο οποίος δεν μπόρεσε να πετύχει και τρίτο γκολ

22:59 | 20.08.2026
Φτάσαμε στο 70', παραμένει το 2-0
22:58 | 20.08.2026
Και τρίτη αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Ντέσερς αντί Λιβάι Γκαρσία

22:56 | 20.08.2026
Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό

Πελίστρι αντί Αντίνο

22:56 | 20.08.2026

65' Συνεχίζουν να πιέζουν οι πράσινοι για τρίτο γκολ

22:55 | 20.08.2026
Σε τρομερό βράδυ ο Τετέι, κάνει ό,τι θέλει στην τσεχική άμυνα
22:52 | 20.08.2026
61' ΓΚΟΟΟΟΟΛ για τον Παναθηναϊκό!

Γκολάρα από τον Τετέι! Κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του

22:52 | 20.08.2026

60' Σουτ του Ταμπόρδα από καλό σημείο, ήταν πολύ αδύναμο

22:45 | 20.08.2026
55' ΓΚΟΟΟΟΛ για τον Παναθηναϊκό και 1-0!

Ο Τετέι ανοίγει το σκορ για τους πράσινους. Υπέροχη προσωπική ενέργεια από τον Έλληνα επιθετικό, χόρεψε δύο αντιπάλους, τον ευνόησε μία κόντρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα

22:44 | 20.08.2026
54' Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Σουτ του Τετέι έξω από την περιοχή, έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Τσέχος τερματοφύλακας

22:42 | 20.08.2026
52΄Φάση για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Ταμπόρδα, η μπάλα έφυγε κόρνερ

22:42 | 20.08.2026
52΄Φάση για τον Παναθηναϊκό

Σουτ του Ταμπόρδα, η μπάλα έφυγε κόρνερ

22:38 | 20.08.2026
Ίδιο σκηνικό και στο δεύτερο μέρος

Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα και ψάχνει τη μία καλή στιγμή για το γκολ

22:37 | 20.08.2026

Χωρίς αλλαγές ο Παναθηναϊκός

22:37 | 20.08.2026
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
22:19 | 20.08.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Παναθηναϊκός - Χράντετς 0-0

Ανώτεροι οι πράσινοι, δεν μπορούν να πατήσουν περιοχή και να παραβιάσουν την τσεχική εστία

22:16 | 20.08.2026

Σουτ του Ταμπόρδα, αρκετά άουτ η μπάλα

22:15 | 20.08.2026

Κίτρινο κάρτα στον Αντίνο

22:14 | 20.08.2026
45' Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
22:14 | 20.08.2026

Επικίνδυνη η Χράντετς στις αντεπιθέσεις

22:09 | 20.08.2026
Ο Παναθηναϊκός ανεβάζει στροφές, πιέζει ασφυκτικά τους Τσέχους, αλλά δεν πατάει περιοχή
22:06 | 20.08.2026

Ο Τετέι συγκρούστηκε στον αέρα με τον τερματοφύλακα των Τσέχων. Οι πράσινοι ζήτησαν πέναλτι, ο Γάλλος διαιτητής έδωσε επιθετικό φάουλ

22:05 | 20.08.2026
Τετέι και Λιβάι Γκαρσία αλλάζουν συνέχεια θέσεις στην επίθεση
22:05 | 20.08.2026
35' Μεγάλη φάση και για τον Παναθηναϊκό

Ο Λιβάι βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα των Τσέχων από πλάγια θέση, αλλά δεν εκτέλεσε σωστά

22:03 | 20.08.2026
35' Δοκάρι για τους Τσέχους

Νέο μεγάλο λάθος από τον Καμαρά, το δεξί δοκάρι έσωσε το τριφύλλι

22:01 | 20.08.2026
33' Φάση για τον Παναθηναϊκό

Κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, αρκετά άουτ η μπάλα

21:57 | 20.08.2026
Φτάσαμε στο 30', πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες
21:54 | 20.08.2026
Λάθος από Πένια και Καμαρά

Έσωσε τον Παναθηναϊκό ο Φαν Ντρόνγκελεν

21:53 | 20.08.2026
Δεν αλλάζει σχηματισμό ο Παναθηναϊκός

Ο Κάτρης θα παίξει αναγκαστικά δεξί μπακ

21:52 | 20.08.2026
Αποχωρεί από το παιχνίδι ο Έλληνας μπακ

Πρόβλημα στη γάμπα για τον Τσάπρα, ο οποίος είναι απογοητευμένος

21:52 | 20.08.2026
Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με Τσάπρα!

Ζητάει αλλαγή, θα περάσει στη θέση του ο Κάτρης

21:51 | 20.08.2026
Το τριφύλλι δεν έχει δημιουργήσει πάντως κλασική ευκαιρία για γκολ
21:51 | 20.08.2026
Ο Λιβάι Γκαρσία είναι ο πιο απειλητικός παίκτης του Παναθηναϊκού
21:45 | 20.08.2026
Φτάσαμε στο 20', παραμένει το 0-0
21:41 | 20.08.2026
67-33 η κατοχή υπέρ του Παναθηναϊκού

Δεν απειλούν, όμως, οι πράσινοι

21:36 | 20.08.2026
Φτάσαμε στο 10', λείπει η μεγάλη φάση από το παιχνίδι
21:34 | 20.08.2026

6' Σουτ του Αντίνο, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας των Τσέχων

21:34 | 20.08.2026

Έχουν μπει δυνατά οι πράσινοι, πρεσάρουν ψηλά και ψάχνουν το γκολ

21:30 | 20.08.2026
Σέντρα στον αγώνα
21:30 | 20.08.2026
Μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες
21:16 | 20.08.2026
Διαιτητής είναι ο Γάλλος Μπρισάρ
21:15 | 20.08.2026
Φανέλα βασικού δίνει ο Νίστρουπ για πρώτη φορά στον Ταμπόρδα

Προτίμησε τον Αργεντινό από τον Γιάγκουσιτς

21:14 | 20.08.2026
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Παναθηναϊκός – Χράντετς: Βασικοί Τεττέη, Λιβάι Γκαρσία και Ταμπόρδα – Οι ενδεκάδες του αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League
Οι επιλογές των δυο προπονητών για το ματς του ΟΑΚΑ
21:13 | 20.08.2026
Οι συνθέσεις των ομάδων

Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι.

Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ουχριντσάτ, Τσίλχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Σλόντσικ, Μίχαλικ.

21:12 | 20.08.2026

Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί του ζευγαριού και μένει να το δείξει στα δύο παιχνίδια με τους μαχητικούς Τσέχους, οι οποίοι ζόρισαν πολύ την ισχυρή Μπεσίκτας στα προκριματικά του Europa League

21:11 | 20.08.2026
Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League
21:11 | 20.08.2026
Πρόκειται για τον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων

Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ένα σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Τσεχία

21:10 | 20.08.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ

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