Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2 τελικό: Οι πράσινοι έχασαν τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στη League Phase του Conference League

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ για τα πλέι οφ του Conference League.
Κατάφεραν να μην κερδίσουν ένα δικό τους παιχνίδι
Ο Ουμάρ ισοφαρίζει από το πουθενά
Κίτρινη κάρτα στον Καμαρά
Φτηνό γκολ δέχθηκαν οι πράσινοι
Δεν έχουν πλέον την μπάλα στα πόδια τους
Απειλητικοί οι Τσέχοι, έχει σταθεί τυχερός ο Παναθηναϊκός τα τελευταία λεπτά
Ο Βιλκανόβα βρέθηκε φάτσα με τον Πένια, αλλά εκτέλεσε ψηλά άουτ
Ο Ραστόντερ παίρνει τη θέση του Τετέι και ο Γιάγκουσιτς αντικαθιστά τον Ταμπόρδα
Ο Πελίστρι έφυγε στην αντεπίθεση, έδωσε στον Τετέι, ο οποίος δεν μπόρεσε να πετύχει και τρίτο γκολ
Ντέσερς αντί Λιβάι Γκαρσία
Πελίστρι αντί Αντίνο
65' Συνεχίζουν να πιέζουν οι πράσινοι για τρίτο γκολ
Γκολάρα από τον Τετέι! Κρέμασε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του
60' Σουτ του Ταμπόρδα από καλό σημείο, ήταν πολύ αδύναμο
Ο Τετέι ανοίγει το σκορ για τους πράσινους. Υπέροχη προσωπική ενέργεια από τον Έλληνα επιθετικό, χόρεψε δύο αντιπάλους, τον ευνόησε μία κόντρα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα
Σουτ του Τετέι έξω από την περιοχή, έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Τσέχος τερματοφύλακας
Σουτ του Ταμπόρδα, η μπάλα έφυγε κόρνερ
Σουτ του Ταμπόρδα, η μπάλα έφυγε κόρνερ
Ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα και ψάχνει τη μία καλή στιγμή για το γκολ
Χωρίς αλλαγές ο Παναθηναϊκός
Ανώτεροι οι πράσινοι, δεν μπορούν να πατήσουν περιοχή και να παραβιάσουν την τσεχική εστία
Σουτ του Ταμπόρδα, αρκετά άουτ η μπάλα
Κίτρινο κάρτα στον Αντίνο
Επικίνδυνη η Χράντετς στις αντεπιθέσεις
Ο Τετέι συγκρούστηκε στον αέρα με τον τερματοφύλακα των Τσέχων. Οι πράσινοι ζήτησαν πέναλτι, ο Γάλλος διαιτητής έδωσε επιθετικό φάουλ
Ο Λιβάι βρέθηκε απέναντι στον τερματοφύλακα των Τσέχων από πλάγια θέση, αλλά δεν εκτέλεσε σωστά
Νέο μεγάλο λάθος από τον Καμαρά, το δεξί δοκάρι έσωσε το τριφύλλι
Κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, αρκετά άουτ η μπάλα
Έσωσε τον Παναθηναϊκό ο Φαν Ντρόνγκελεν
Ο Κάτρης θα παίξει αναγκαστικά δεξί μπακ
Πρόβλημα στη γάμπα για τον Τσάπρα, ο οποίος είναι απογοητευμένος
Ζητάει αλλαγή, θα περάσει στη θέση του ο Κάτρης
Δεν απειλούν, όμως, οι πράσινοι
6' Σουτ του Αντίνο, δεν ανησύχησε ο τερματοφύλακας των Τσέχων
Έχουν μπει δυνατά οι πράσινοι, πρεσάρουν ψηλά και ψάχνουν το γκολ
Προτίμησε τον Αργεντινό από τον Γιάγκουσιτς
Παναθηναϊκός: Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι.
Χράντετς Κράλοβε: Ζαντραζίλ, Ουχριντσάτ, Τσίλχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Σλόντσικ, Μίχαλικ.
Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί του ζευγαριού και μένει να το δείξει στα δύο παιχνίδια με τους μαχητικούς Τσέχους, οι οποίοι ζόρισαν πολύ την ισχυρή Μπεσίκτας στα προκριματικά του Europa League
Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ένα σκορ πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στην Τσεχία
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ