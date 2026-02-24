Πανιώνιος – Παναθηναϊκός: «Εξαφανίστηκαν» σε 45 λεπτά τα εισιτήρια για τον ιστορικό ημιτελικό του Challenge Cup

Ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε έναν ιστορικό ημιτελικό στο Challenge Cup και οι φίλοι της ομάδας έσπευσαν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια για το παιχνίδι πρόκρισης στον τελικό της διοργάνωσης του γυναικείου βόλει.

Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 3-1 και απέκτησε μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό κόντρα στον Πανιώνιο, με τους φίλους του Ιστορικού να πιστεύουν στην πρόκριση εξαφανίζοντας τα εισιτήρια του επαναληπτικού αγώνα.

Οι πράσινοι αν πάρουν την πρόκριση θα επιστρέψουν σε τελικό του Challenge Cup μετά από 17 χρόνια.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Μέσα σε 45 λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (25/2, 19:00) για τη ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του CEV Challenge Cup. Η ανταπόκρισή σας ήταν συγκλονιστική. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη. Ραντεβού στο γήπεδο!».