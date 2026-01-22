Πανιώνιος: Το εκπληκτικό video της Ακαδημίας των «κυανέρυθρων» για τους πιεστικούς γονείς της εξέδρας

Μέσα από ένα εξαιρετικό video που δημιούργησε, η Ακαδημία του Πανιωνίου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το πώς δεν πρέπει να συμπεριφέρεται ένας γονέας στην εξέδρα, βλέποντας το παιδί του να συμμετέχει σε έναν αγώνα.

Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Πανιώνιος, είναι ξεκάθαρο και το κάνει με τη βοήθεια του γνωστού ηθοποιού και φίλου των “κυανέρυθρων “Αντώνη Κρόμπα, ο οποίος κάνει όσα δεν πρέπει να κάνει ένας γονέας στην εξέδρα, βλέποντας το παιδί του να αγωνίζεται και να προσπαθεί να περάσει καλά.

“Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι οι φίλοι μας, είναι οι στιγμές μας που θα θυμόμαστε για πάντα. Εμείς εδώ στην Ακαδημία του Πανιωνίου μαθαίνουμε να παίζουμε με σεβασμό. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν έχθρες και αντιπαλότητες. Όλοι είμαστε παιδιά που αγαπάμε το παιχνίδι και θέλουμε να βελτιωνόμαστε διασκεδάζοντας.

Οι φωνές από την εξέδρα δεν μας βοηθάνε. Όταν οι γονείς γίνονται προπονητές ή διαιτητές, μας αγχώνει. Μας πιέζουν και δεν μας αφήνουν να χαρούμε το παιχνίδι. Δεν θέλουμε υποδείξεις και διαμαρτυρίες. Θέλουμε χειροκρότημα και ενθάρρυνση. Αφήστε μας να παίξουμε και τους προπονητές να κάνουν τη δουλειά τους.

Μην προσπαθείτε να ζήσετε τη ζωή μας. Σας θέλουμε δίπλα μας, αλλά με το σωστό τρόπο. Ας δώσουμε το παράδειγμα, γιατί ο αθλητισμός είναι γιορτή”είναι μερικά από τα μηνύματα των παιδιών, προς όλους τους γονείς που έχουν την “κακή συνήθεια” να φωνάζουν τους για τις επιλογές τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.