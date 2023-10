Ο “πόλεμος” μεταξύ των οπαδών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη συνεχίζεται, με σχετικό πανό να ανεβαίνει και στην Αυστρία, στην κερκίδα της Ραπίντ Βιέννης.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού είναι αδελφοποιημένοι με αυτούς της Ραπίντ Βιέννης και στο παιχνίδι με τη Ραπίντ Βιέννης εμφανίστηκε πανό με την υπογραφή της Θύρας 13 του “τριφυλλιού”, που φαίνεται να αναφέρεται στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Πιο συγκεκριμένα, το πανό έγραφε: «Η ιστορία έχει επαναληφθεί μόνοι σας έχετε αλληλοσκοτωθεί» και είναι προφανές ότι αποτελεί συνέχεια στην αντιπαράθεση των δύο πλευρών –και μέσω πανό– για τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

