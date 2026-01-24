Πανσερραϊκός: «Αίσχος και μαύρη ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Η ΑΕΛ Novibet νίκησε δύσκολα με 1-0 τον Πανσερραϊκό στη “μάχη” των ουραγών της Super League, στη 18η αγωνιστική, με τους Σερραίους να είναι έξαλλοι με τη διαιτησία του αγώνα.

Ο Πανσερραϊκός πέτυχε δύο γκολ που δεν μέτρησαν, ενώ το VAR του ακύρωσε ένα πέναλτι και οδήγησε σε κόκκινη κάρτα εναντίον του στο φινάλε του αγώνα, γεγονός που έφερε και “επίθεση” των Σερραίων προς τον διαιτητή και τη Super League, για την αναμέτρηση στην έδρα της ΑΕΛ Novibet.

Με μία σειρά από αναρτήσεις του στα social media, ο Πανσερραϊκός έριξε “βολές” κατά πάντων, γράφοντας: “Αίσχος”, “αυτό που ζούμε σήμερα είναι η μεγαλύτερη ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο” και “μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο”.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν όμως και οι δηλώσεις του προέδρου της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, Τάσου Καζία, ο οποίος και ανέφερε τα εξής: “Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλήσουμε για το αγωνιστικό σήμερα, ούτε υπάρχει λόγος να μιλήσει ο προπονητής. Αυτό που συνέβη είναι μια μαύρη μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και είναι πραγματικά κρίμα. Δεν απαιτούμε και δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω, παρά μόνο σεβασμό στον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών μας μέσα στο γήπεδο.

Αναφερόμαστε στη φάση του πέναλτι, που είναι ξεκάθαρο χέρι, με το VAR να δείχνει στον διαιτητή μόνο την αρχική φάση της εξέλιξης και όχι ολόκληρη τη φάση. Δεν μιλάμε μόνο για πέναλτι, αλλά και για κόκκινη κάρτα που έπρεπε να δοθεί. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες φάσεις που προκαλούν έντονα ερωτηματικά, καθώς και το γκολ δεν θα έπρεπε να μετρήσει.

Ο Πανσερραϊκός θα συνεχίσει να παλεύει. Έχουμε ακόμη 55 βαθμούς μπροστά μας και στο τέλος, όποιος παλεύει, νικά. Οι βαθμολογικές αποστάσεις είναι μικρές, ωστόσο αν συνεχιστεί αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες αγωνιστικές, και ειδικά σήμερα, είναι πιθανό κάποιοι να μη θέλουν τον Πανσερραϊκό στη Stoiximan Super League. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Είμαστε εδώ για να παλέψουμε και να τα καταφέρουμε.

Τέλος, αξίζουν συγχαρητήρια στον προπονητή, τον κύριο Σαραγόσα, για τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας του απέναντι σε αυτές τις συνθήκες. Αγωνιστικά, η ομάδα διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι· από εκεί και πέρα, όλοι είδαμε τι συνέβη”.