Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3 Τελικό: Άνετη νίκη στις Σέρρες για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός "απειλήθηκε" αρκετές φορές από τον Πανσερραϊκό στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα, αλλά απέφυγε να δεχθεί ένα γκολ και ανεβάζοντας στη συνέχεια την απόδοσή του, ήταν αυτός που κατάφερε να ανοίξει το σκορ με την ωραία συνεργασία των Τετέ και Ζαρουρί, για το 1-0 του Μαροκινού επιθετικού των "πρασίνων" στο ημίχρονο του αγώνα.