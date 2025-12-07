ΠΑΟΚ – Άρης: Νέο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ημέρες

Λίγες ημέρες μετά τη μεταξύ τους “μάχη” για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ΠΑΟΚ και Άρης κοντράρονται ξανά, αυτή τη φορά στην Τούμπα και για τη 13η αγωνιστική της Super League (19:30, Novasports Prime, Newsit.gr).

Το γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων την περασμένη Τετάρτη (03.12.2025) στο ματς του “Κλ. Βικελίδης”, στέρησε από τον Άρη τη δυνατότητα να βρεθεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και κράτησε την ψυχολογία στις τάξεις του ΠΑΟΚ σε ανεβασμένα επίπεδα.

Η αναμέτρηση της Τούμπας συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω του αντιπαλότητας των δύο ομάδων. Ο ΠΑΟΚ (29 β.) βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο -5 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και θέλει να κρατήσει τη διαφορά αυτή σταθερή. Ο Άρης απ’ την άλλη, έχει 16 βαθμούς και θέλει τόσο να προκαλέσει πλήγμα στον συμπολίτη του, όσο και να πλησιάσει στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα.

Σε αντίθεση με τον αγώνα Κυπέλλου, οι δύο προπονητές αναμένεται να παρατάξουν τις βασικές τους ενδεκάδες. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν προσανατολίζεται σε εκπλήξεις, αλλά σε μια ενδεκάδα που θα στηριχθεί σε όσους θεωρούνται οι πυλώνες της ομάδας (σ.σ. με βάση αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής).

Ο τραυματισμός του Γιάννη Μιχαηλίδη ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργικό καθαρισμό στον έσω μηνίσκο αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, όμως η αντικατάστασή του φαντάζει ξεκάθαρη, αφού ο Τόμας Κεντζιόρα προορίζεται να καλύψει το κενό του Έλληνα στόπερ, επιστρέφοντας στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Ντέγιαν Λόβρεν.

Σε ό,τι αφορά τα πλάνα του Μανόλο Χιμένεθ για τον Άρη, ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να προβεί κι αυτός σε αρκετές αλλαγές, με τους Ράτσιτς, Μορόν, Τεχέρο και Διούδη να επιστρέφουν – όπως όλα δείχνουν – στο αρχικό σχήμα.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον, Γιακουμάκης

Άρης (Μ. Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Φρίντεκ, Ράτσιτς, Μόντσου, Πέρεθ, Γαλανόπουλος, Ντούντου, Μορόν

Διαιτητής: Γιοβάνοβιτς

Βοηθοί: Στόικοβιτς, Μιχάιλοβιτς

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Ντι Πάολο, Πολυχρόνης