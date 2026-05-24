ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Ο δικέφαλος κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και έκανε το νταμπλ στο ποδόσφαιρο γυναικών

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών που έγινε στο Αγρίνιο και έκανε το νταμπλ για 7η φορά στην ιστορία του.

Η Γκούνη με κεφαλιά στο 33′ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ και άνοιξε το δρόμο για την 8η κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας. Η Τζούρτζεβιτς στο 88′ σφράγισε τον τίτλο με πλασέ μετά από γύρισμα της Γκαγκανίτσα από δεξιά και το πανηγύρισε έξαλλα.

Ο ΠΑΟΚ σάρωσε στο ποδόσφαιρο γυναικών τη φετινή σεζόν κατακτώντας και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο σε έναν τελικό που είχε ιστορική σημασία, μιας και ήταν ο πρώτος με χρήση VAR σε αγώνα γυναικών.

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γκούνη, Γουίχι (83′ Κιουξερίδου), Λόπις, Γιαννακά, Μήτκου, Στίγκλμαϊρ, Αργυρίου (71′ Τζούρτζεβιτς), Δρακογιαννάκη (83′ Βαρδαλή), Γκακανίτσα, Αντρέεφσκα (90′ Γιοβάνη).

Αστέρας Τρίπολης: Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδωνίδου (78′ Μελισσού), Μεντόσα (83′ Δαφέρμου), Γούλα, Τζαφέρη (59′ Μιχαήλ), Πίτσιου (59′ Μπατσέλι), Γεωργαντζή.