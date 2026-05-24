Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Ο δικέφαλος κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας και έκανε το νταμπλ στο ποδόσφαιρο γυναικών

Με γκολ της Γκούνη και της Τζούρτζεβιτς κατέκτησαν το 8ο Κύπελλο της ιστορίας τους οι Θεσσαλονικείς
Οι αθλήτριες του ΠΑΟΚ
Οι αθλήτριες του ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Κυπέλλου/ EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο γυναικών που έγινε στο Αγρίνιο και έκανε το νταμπλ για 7η φορά στην ιστορία του.

Η Γκούνη με κεφαλιά στο 33′ άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ και άνοιξε το δρόμο για την 8η κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας. Η Τζούρτζεβιτς στο 88′ σφράγισε τον τίτλο με πλασέ μετά από γύρισμα της Γκαγκανίτσα από δεξιά και το πανηγύρισε έξαλλα.

 

 

Ο ΠΑΟΚ σάρωσε στο ποδόσφαιρο γυναικών τη φετινή σεζόν κατακτώντας και το πρωτάθλημα και το Κύπελλο σε έναν τελικό που είχε ιστορική σημασία, μιας και ήταν ο πρώτος με χρήση VAR σε αγώνα γυναικών.

ΠΑΟΚ: Νόιχαους, Γκούνη, Γουίχι (83′ Κιουξερίδου), Λόπις, Γιαννακά, Μήτκου, Στίγκλμαϊρ, Αργυρίου (71′ Τζούρτζεβιτς), Δρακογιαννάκη (83′ Βαρδαλή), Γκακανίτσα, Αντρέεφσκα (90′ Γιοβάνη).

Αστέρας Τρίπολης: Γρηγοριάδου, Γκάτσου, Κάστανον, Προξένου, Μπράμε, Σπυριδωνίδου (78′ Μελισσού), Μεντόσα (83′ Δαφέρμου), Γούλα, Τζαφέρη (59′ Μιχαήλ), Πίτσιου (59′ Μπατσέλι), Γεωργαντζή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
106
99
84
81
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo