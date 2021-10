Ο ΠΑΟΚ απέκτησε πριν λίγες ημέρες τις Lee Jae-yeong και Lee Da-yeong από τη Νότια Κορέα για την ομάδα βόλεϊ γυναικών, αλλά το γεγονός έχει προκαλέσει σάλο στην πατρίδα τους, ενώ έγινε viral σε όλο τον κόσμο.

Οι δύο Νοτιοκορεάτισσες κατηγορήθηκαν για bullying συμπαικτριών τους από την περίοδο που αγωνίζονταν κιόλας στα σχολικά πρωταθλήματα, με αποτέλεσμα να εκδιωχθούν από την ομάδα τους, μετά και από μεγάλη κινητοποίηση των οπαδών της.

Ακόμη και η Ομοσπονδία βόλεϊ της πατρίδας τους μάλιστα, αρνήθηκε να συναινέσει στη μετεγγραφή τους στον ΠΑΟΚ, θεωρώντας ότι η συμπεριφορά τους βλάπτει την κοινότητα του αθλήματος και παραβαίνει τους σχετικούς κανονισμού της.

«Είπαμε στην Ομοσπονδία Διεθνούς Βόλεϊ (FIVB) και στην ελληνική ομάδα ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη διεθνή μεταγραφή των διδύμων, σύμφωνα με τον κανονισμό μας ότι οι παίκτες που προκάλεσαν δημόσια διαμάχη δεν μπορούν να μεταγραφούν διεθνώς», ανέφεραν σχετικά από την Ομοσπονδία της Νότιας Κορέας στο CNN.

Η FIVB όμως παρέκαμψε την εθνική ομοσπονδία και άναψε το “πράσινο φως” για την απόκτησή τους από τον ΠΑΟΚ, γεγονός που έχει φέρει πλήθος σχολίων στα social media εναντίον των δύο αθλητριών, με αναφορές και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. “Τρέχουν να ξεφύγουν, χωρίς να ζητήσουν συγγνώμη”, αναφέρει ένα χαρακτηριστικό μήνυμα στο twitter.

