Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιόζιπ Μίσιτς και την Τετάρτη (17/6) αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όμορφη κίνηση από τον Παναθηναϊκό για τον Κροάτη μέσο του ΠΑΟΚ.

Χωρίς προβλήματα και με το επιθυμητό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε σήμερα (17/6) ο Γιόζιπ Μίσιτς, για αφαίρεση κύστης από τη βουβωνική χώρα. Ο Κροάτης άσος του ΠΑΟΚ είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο την Τετάρτη (17/6) και να ξεκινήσει την αποθεραπείας του.

Φυσικά ο Μίσιτς είχε τη στήριξη του ΠΑΟΚ καθ’ όλη την περιπέτεια που πέρασε, ενώ σε μία πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε και ο Παναθηναϊκός που έστειλε τα περαστικά στον άσο των “ασπρόμαυρων”, μέσω ανάρτησης στο Twitter, στην οποία ανέφερε: “Περαστικά Γιόσιπ! Σου ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Σε περιμένουμε ξανά στο γήπεδο”.

Get well soon Josip! Wish you a speedy recovery. We are waiting you on the pitch. pic.twitter.com/pY3kekhJLi