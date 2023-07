Ο Αμπντούλ Μπάμπα Ράχμαν έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι και αναμένεται να υπογράψει στον ΠΑΟΚ, επιστρέφοντας στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Μετά το δανεισμό του από την Τσέλσι στον ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα Ράχμαν παρέμεινε στο “στόχαστρο” της ομάδας του Λουτσέσκου και οι δύο πλευρές περίμεναν την ελευθέρας του Γκανέζου μπακ, για να ολοκληρώσουν τη συμφωνία τους.

Οι Λονδρέζοι έλυσαν λοιπόν τη συνεργασία τους με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή και πλέον αναμένεται να υπογράψει για τρία χρόνια στους Θεσσαλονικείς, όπως αναφέρει και έγκυρος Ιταλός ρεπόρτερ.

It’s now over for Abdul Rahman Baba at Chelsea. Contract set to be terminated on mutual agreement and he’s joining Greek side PAOK. 🚨🔵 #CFC



🇬🇷 PAOK will sign Baba as free agent on two year deal until 2025 — also William Troost Ekong joins PAOK from Watford, three year deal. pic.twitter.com/tEEtEp7RXy