Η Νόριτς ανακοίνωσε την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ, καταβάλλοντας στους Θεσσαλονικείς την υποχρεωτική ρήτρα απόκτησής του.

Ανέβηκε στην Premier League κι έτσι ο εξάμηνος δανεισμός του Δημήτρη Γιαννούλη από τον ΠΑΟΚ στη Νόριτς έγινε… μετεγγραφή. Η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Έλληνα διεθνή αριστερού μπακ μέχρι το 2024!

Το deal της Νόριτς με τον ΠΑΟΚ “υποχρεώνει” την ομάδα της Premier League να δώσει στο “δικέφαλο του Βορρά” το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ (έχει ήδη δώσει και 1 εκατ. ως πωσό… ενοικίου).

Η πώληση του Γιαννούλη είναι η δεύτερη πιο ακριβή στην ιστορία του ΠΑΟΚ, μετά από αυτή του Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς στην Αλ Ιτιχάντ (10 εκατ. ευρώ).

“Με τον Γιαννούλη ήμασταν πεπεισμένοι από την αρχή για τις ικανότητές του. Είναι σε εξαιρετική ηλικία και έχει ήδη πλούσιες παραστάσεις. Έπαιξε για έναν μεγάλο σύλλογο στην Ελλάδα και έχει αποδείξει την αξία του στην Εθνική Ελλάδος” τόνισε σχετικά ο ο προπονητής Νόριτς, Ντάνιελ Φάρκε.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Γιαννούλης σημείωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και είμαι χαρούμενος για την μεταγραφή μου. Ανυπομονώ να παίξω απέναντι σε μεγάλους παίκτες και σε τεράστιους συλλόγους και να γνωρίσω τα όριά μου ως ποδοσφαιριστής.

Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο να παίξεις απέναντι σε αυτές τις ομάδες, αλλά νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Θα δουλέψουμε σκληρά στην προετοιμασία για να αντιμετωπίσουμε τις ομάδες της Premier League. Το να μετακινηθώ σε μια νέα χώρα ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή, αλλά όλοι με αντιμετώπισαν πολύ φιλικά, τα παιδιά στα αποδυτήρια είναι εξαιρετικά και εδώ είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια».

🇬🇷 #MrNoBrakes 🇬🇷 Who’s looking forward to seeing Dimi in the @premierleague ? 🙌 pic.twitter.com/ZfZhJEfFgN

👋 Introducing 2️⃣ new permanent members of the #NCFC squad…



Ben Gibson and Dimitris Giannoulis have completed their permanent moves to the club! 🙌