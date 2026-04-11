ΠΑΟΚ: «Καλό ταξίδι Στέφανε»

Ο Στέφανος Μπορμπόκης έχασε τη ζωή του σε ηλικία 59 ετών, μετά από χρόνια μάχη με προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν και ο ΠΑΟΚ έζησε ακόμα μία απώλεια τη φετινή χρονιά, μετά από το σοκαριστικό τροχαίο με τους οπαδούς του στη Ρουμανία, αλλά και το θάνατο του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, Μιρτσέα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατο του Στέφανου Μπορμπόκη, τονίζοντας το στίγμα που άφησε ο εκλιπών φορώντας την ασπρόμαυρη φανέλα. Οι Θεσσαλονικείς τον ευχαρίστησαν για όσα πρόσφερε στο σύλλογο.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανέφερε ότι ο Στέφανος Μπορμπόκης, που αγωνίστηκε συνολικά για 9 σεζόν (1985-1994) και πέτυχε 39 γκολ σε 274 εμφανίσεις, έμεινε δίπλα στην ομάδα και μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Ήρθε… pic.twitter.com/bKM8XCTiKJ — PAOK FC (@PAOK_FC) April 11, 2026

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 59 ετών. Ο Στέφανος υπηρέτησε τον ΠΑΟΚ με αφοσίωση, ήθος και συνέπεια, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και στις καρδιές μας.

Ήρθε στον ΠΑΟΚ σε ηλικία 16 ετών, έγινε επαγγελματίας και από το 1985 ως το 1994 φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα 274 φορές, πετυχαίνοντας 39 γκολ. Η σχέση του Στέφανου με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλά επαγγελματική. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, παρέμεινε δίπλα στον ΠΑΟΚ δείχνοντας ενδιαφέρον και αγάπη.

Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…»