Ο Αμπέλ Φερέιρα έκανε μία έκπληξη στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Κράσνονταρ στην Τούμπα, για τα πλέι οφ του Champions League.

Μετά από απόφαση του Πορτογάλου τεχνικού (μιας και ο παίκτης δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού), ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ έμεινε εκτός αποστολής από το σπουδαίο παιχνίδι με τη ρωσική ομάδα.



Αντίθετα, κανονικά στην αποστολή βρίσκονται οι Ουαγκέ και Τσόλακ, με τους εκλεκτούς του Πορτογάλου τεχνικού να είναι αναλυτικά οι εξής:

📋#SquadList Our squad for the game against @FCKrasnodar | @ChampionsLeague #PlayOffs 2nd leg #PAOKKRA #UCL pic.twitter.com/dbtd63cd3Q