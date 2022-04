Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out στα εισιτήρια του αγώνα με τη Μαρσέιγ για τα προημιτελικά του Europa Conference League, καθώς εξαντλήθηκαν και τα τελευταία “μαγικά” χαρτάκια.

Οι φίλοι του “Δικεφάλου του Βορρά” ανυπομονούν για το μεγάλο παιχνίδι της ομάδας τους και αναμένεται να δημιουργήσουν “εκρηκτική ατμόσφαιρα” στην Τούμπα, με την ελπίδα να μην υπάρξουν επεισόδια όπως στη Μασσαλία.

Η UEFA απαγόρευσε πάντως τη μετακίνηση Γάλλων οπαδών και έτσι το γήπεδο αναμένεται να έχει μόνο οπαδούς του ΠΑΟΚ, σε κατάμεστες κερκίδες.

🎟️#Tickets Tickets sold out for the game against @OM_English at Toumba Stadium #PAOKOM #UECL @europacnfleague pic.twitter.com/JaIncYgK4n