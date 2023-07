Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να αποκαλύψει τη νέα φανέλα της ομάδας για τη σεζόν 2023-24 και ανακοίνωσε τη σχετική ημερομηνία με φοβερό promo video.

Η νέα φανέλα που θα φορούν οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου την αγωνιστική περίοδο 2023-24, θα παρουσιαστεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ το μεσημέρι της Τετάρτης (26/7) και ώρα 13.00.

Στο σχετικό video πρωταγωνιστεί ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο και περπατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας, όπου και βρίσκει το… πακέτο με τη νέα εμφάνιση του “Δικεφάλου του Βορρά”.

Our home, our stripes, our jerseys…

Wednesday, 26.07 / 13:00

Stay tuned… pic.twitter.com/wT6RLCYn2B