Ο ΠΑΟΚ έχασε με τραυματισμούς τους Λευτέρη Λύρατζη και Μάριο Τσαούση, οι οποίοι και αναμένεται πλέον να επιστρέψουν τη νέα χρονιά και μετά τη διακοπή για το Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο Λευτέρης Λύρατζης υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον αριστερό προσαγωγό και ο Μάριος Τσαούσης κάκωση δευτέρου βαθμού στο δεξί γόνατο, με αμφότερους να υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν τέσσερις με έξι εβδομάδες για να επανέλθουν στην αγωνιστική δράση.

Ο ΠΑΟΚ έστειλε μήνυμα έτσι στους δύο παίκτες και μέσα από τα social media, όπου ανέβασε μία κοινή τους φωτογραφία και έγραψε: «Μείνετε δυνατοί παιδιά. Γρήγορη ανάρρωση».

Stay strong and get well soon guys! #PAOKFamily #Lyratzis #Tsaousis pic.twitter.com/jPdScTRAIq