Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε για πρώτη φορά την Μπενφίκα και έχει μπροστά του διπλή “αποστολή” κόντρα στην Κράσνονταρ, για να μπει στους ομίλους του Champions League. Το “βήμα” αυτό των Θεσσαλονικέων θα φέρει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία τους.

Η τεράστια πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play off του Champions League εξασφάλισε στην ομάδα του Άμπελ Φερέιρα κάποια… εκατομμύρια παραπάνω, την ώρα που προσπαθεί να απαλλαγεί από τη… σκιά του Financial Far Play!

Με την πρόκριση του στον προηγούμενο γύρο επί της Μπεσίκτας (που του εξασφάλισε και την παρουσία του στους ομίλους του Europa League) ο ΠΑΟΚ είχε εξασφαλίσει περίπου 8 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση που δεν καταφέρει να… ξεπεράσει την Κράσνονταρ, ο “δικέφαλος του Βορρά” θα βάλει στα ταμεία του άλλα 5.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση όμως που αποκλείσει και τους Ρώσους, τότε η είσοδος στους ομίλους του Champions League θα του αποφέρει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ!