Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0 τελικό: οι Θεσσαλονικείς θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην Ευρώπη

Ο “δικέφαλος του Βορρά” ψάχνει τη νίκη στην κατάμεστη Τούμπα που θα τον φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στα playoffs
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Europa League
7η αγωνιστική της League Phase
2 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπέτις στην… sold out Τούμπα για την προτελευταία στροφή της League Phase του Europa League, με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Σεβίλλης είναι 4η έχοντας συγκομιδή 14 βαθμών.

21:39 | 22.01.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
21:38 | 22.01.2026

ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε θέση στα playoffs του Europa League ενώ την τελευταία αγωνιστική της League Phase, θα πάει στην έδρα της Λιόν, για να κυνηγίσει το απευθείας εισιτήριο για τους 16 του Europa League

21:37 | 22.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη του ΠΑΟΚ επί της Μπέτις με 2-0
21:36 | 22.01.2026
21:34 | 22.01.2026
21:34 | 22.01.2026
5 τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:34 | 22.01.2026
90'

Πολύ δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση του Ντεόσα, η μπάλα έφυγε άουτ

21:28 | 22.01.2026
88'
Διπλή αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, με τους Μύθου και Καμαρά να αντικαθιστούν τους Γιακουμάκη και Οζντόεφ.
21:28 | 22.01.2026
86'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 2-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Γιακουμάκη
21:27 | 22.01.2026
85\
Κίτρινη κάρτα σε Λόπεθ, Ζίβκοβιτς και Μιχαηλίδη

ο Λόπεθ πήγε να χαλάσει το σημείο του πέναλτι και εκεί άρχισαν τα σπρωξίματα

21:25 | 22.01.2026

Εκνευρισμός στον αγωνιστικό χώρο - Έσπρωξε αντίπαλο ο Μιχαηλίδης

21:25 | 22.01.2026
83'
Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, σε ανατροπή του Κωνσταντέλια
21:24 | 22.01.2026
83'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. ο Ντεσπόντοφ στη θέση του Τάισον
21:24 | 22.01.2026
82'
Ο Λόπεθ νίκησε τον Τάισον σε τετ-α-τετ
21:16 | 22.01.2026
80'
Φάση για τον ΠΑΟΚ

O Κωνσταντέλιας βγήκε στην κόντρα, κουβάλησε την μπάλα και βρήκε τον Γιακουμάκη στην περιοχή, όμως το σουτ του τελευταίου δεν ήταν καλό

21:16 | 22.01.2026

ΟΦΣΑΙΝΤ τελικά, παραμένει το 1-0

21:15 | 22.01.2026

Φυσικά. η φάση ελέγχεται από το VAR

21:12 | 22.01.2026
73'

Ακυρώθηκε γκολ του Οζντόεφ για οφσάιντ

21:09 | 22.01.2026
66'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-0 με κεφαλιά του Ζίβκοβιτς

Οι γηπεδούχοι κυκλοφόρησαν την μπάλα από δεξιά, ο Μεϊτέ έσκαψε για τον Γιακουμάκη που έκανε το γύρισμα από τα αριστερά και ο Σέρβος με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, άνοιξε το σκορ

21:06 | 22.01.2026
21:04 | 22.01.2026
63'
Αλλαγές για την Μπέτις

Λο Σέλσο και Ρόκα μέσα, Αλτιμίρα και Λοκάλς έξω

21:03 | 22.01.2026
62'

Άστοχο σουτ του Τσίνο Άβιλα, έξω από τη μεγάλη περιοχή και τον άξονα

20:57 | 22.01.2026
60'
Φάση για τον ΠΑΟΚ

Γύρισμα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Γιακουμάκης πρόλαβε να κάνει την προβολή ανάμεσα σε δυο παίκτες, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ

20:56 | 22.01.2026
55'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας στη θέση του Πέλκα
20:56 | 22.01.2026
54'
Αλλαγή για την Μπέτις, ο Αμπντέ στη θέση του Ρουμπιάλ
20:54 | 22.01.2026
54'

Δυνατο μακρινό συρτό σουτ του Ντεόσα, η μπάλα πέρασε άουτ

20:53 | 22.01.2026

Δέχεται πίεση ο ΠΑΟΚ - ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να περάσει σε λίγο στο ματς

20:53 | 22.01.2026
51'
Κίτρινη κάρτα στον Οζντόεφ
20:47 | 22.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:46 | 22.01.2026

Εμφανής η απουσία του Κωνσταντέλια στην επιθετική ανάπτυξη του ΠΑΟΚ - Πιθανότατα θα περάσει κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο

20:45 | 22.01.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:41 | 22.01.2026

Στο 45%-55% η κατοχή της μπάλας υπέρ των Ισπανών

20:38 | 22.01.2026
20:38 | 22.01.2026
20:32 | 22.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Τούμπα
20:31 | 22.01.2026
45+2'
Φάση για την Μπέτις

Από μακρινή εκτέλεση φάουλ, η μπάλα στρώθηκε στο αριστερό του Πάμπλο Γκαρθία, αυτός σούταρε, έγινε κόντρα και η μπάλα έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι

20:29 | 22.01.2026
1 λεπτό έξτρα χρόνου
20:29 | 22.01.2026
44'
Κίτρινη κάρτα στον Αλτιμίρα
20:24 | 22.01.2026
20:21 | 22.01.2026
37'
Πρώτη μεγάλη φάση του ΠΑΟΚ στο ματς

Γύρισμα του Μπάμπα από αριστερά και μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Μπέτις, ο Γιακουμάκης βρήκε την μπάλα μέσα στην αντίπαλη μικρή περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να της δώσει πορεία προς τα δίχτυα

20:16 | 22.01.2026
36'

τα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει "στροφές" αλλά δεν έχει καταφέρει να φτιάξει φάση στα αντίπαλα καρέ

20:11 | 22.01.2026
30'
Μεγάλη στιγμή για την Μπέτις

Ο Τσιφτσής έδιωξε σε κόρνερ το πλασέ του Ρουιμπάλ, μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά (με το δεξί του πόδι)

20:11 | 22.01.2026
26'
Κίτρινη κάρτα στον Πέλκα
20:08 | 22.01.2026
25'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά του Κεντζιόρα, η μπάλα πέρασε άουτ

20:06 | 22.01.2026
23'

κακό σουτ του Τσίνι Άβιλα, έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και από θέση αριστερά

20:05 | 22.01.2026
20'

Γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ, καλή συνεργασία Τάισον με Ζίβκοβιτς και κεφαλιά πάσα του δεύτερου προς τον Πέλκα, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έπιασε με τη μια το πλασέ, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Μπέτις, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ

20:04 | 22.01.2026
19'

Στα σώματα το σουτ του Φορνάλς από τα όρια της μεγάλης περιοχής

20:00 | 22.01.2026
19:59 | 22.01.2026
15'

Πολλές μάχες από τον Γιακουμάκη, τόσο μπροστά, όσο και στο χώρο του κέντρου, σε προσπάθεια να ανεβάσει τους γηπεδούχους

19:55 | 22.01.2026
14'

Το ματς δεν έχει αποκτήσει ακόμα καλό ρυθμό

19:50 | 22.01.2026
10'

Σε θέση οφσάιντ ο Γιακουμάκης

19:47 | 22.01.2026
5'

Οφσάιντ ο Πέλκας, δεν μέτρησε το πλασέ που έρκανε στη συνέχεια (το έβγαλε ο τερματοφύλακας τη Μπέτις)

19:47 | 22.01.2026
2'

Ο Ορτίθ έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή από μαρκάρισμα του Οζντόεφ, αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι - Στην ουσία, ούτε και ο παίκτης της Μπέτις δεν ζήτησε κάτι

19:41 | 22.01.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:39 | 22.01.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:37 | 22.01.2026

Μετά από αίτημα της Μπέτις, το οποίο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποδέχτηκε άμεσα -και τη σχετική απόφαση της UEFA- πριν τη αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη των θυμάτων του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ισπανία

19:36 | 22.01.2026

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Βοηθοί διαιτητές:

Αλμπέρτο Τεγκόνι (Ιταλία)

Τζοβάνι Μπατσίνι (Ιταλία)

Τέταρτος διαιτητής: Λούκα Τζουφέρλι (Ιταλία)

VAR: Ντανιέλε Κίφι (Ιταλία)

AVAR: Βαλέριο Μαρινί (Ιταλία)

19:36 | 22.01.2026

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Ορτίθ, Γιορέντε, Γκόμεθ, Ροντρίγκεζ, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Ντεόσα, Άβιλα, Ρουϊμπάλ, Πάμπλο Γκαρσία.

Στον πάγκο της Μπέτις είναι οι Βάγιες, Αντριάν, Μπάρτρα, Εζαλζουλί, Λο Σέλσο, Ρόκα, Μοράντε, Μαρίνα, Ντε Ρόα, Πέρεθ, Κοραλέχο

19:36 | 22.01.2026

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής - Κένι, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Μπάμπα - Μεϊτέ, Οζντόεβ - Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον - Γιακουμάκης.

Στον πάγκο οι Παβλένκα, Μοναστηρλής, Καμαρά, Βολιάκο, Λόβρεν, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ.

19:35 | 22.01.2026

Πανό των οπαδών του ΠΑΟΚ που στέλνουν μήνυμα συμπαράστασης στους Ισπανούς για το φονικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, με αναφορά στα Τέμπη

Εικόνα από την Τούμπα πριν το ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΑΟΚ – Μπέτις: Πανό για τις τραγωδίες σε Τέμπη και Ισπανία
Όμορφη κίνηση από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα
19:35 | 22.01.2026

Ο Κεντζιόρα πήρε τη θέση του Βολιάκο, όπως και ο Μπάμπα του Τέιλορ στην άμυνα, ο Οζντόεφ εκείνη του Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή, με τον Ζίβκοβιτς να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τη χρησιμοποίηση του Χατσίδη κόντρα στους Κρητικούς. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει, αφού δεν ήταν στην αποστολή, όμως, δεν παίρνει φανέλα βασικού, με τον Πέλκα να παραμένει πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιακουμάκη

19:35 | 22.01.2026

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα των «ασπρόμαυρων», που έχει τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τη νίκη (3-0) κόντρα στον ΟΦΗ

19:34 | 22.01.2026

Αήττητη γενικότερα, όμως, είναι η Μπέτις, που με 14 βαθμούς (11-4) φιγουράρει στην 4η θέση, υπερισχύοντας στην ισοβαθμία των Φράιμπουργκ και Φερεντσβάρος

19:34 | 22.01.2026

Μετά από έξι αγώνες, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη 18η θέση με 9 βαθμούς (13-10 τέρματα), «έχοντας» στην ισοβαθμία τις Θέλτα, Λιλ και Γιουνγκ Μπόις ενώ είναι αήττητος στα τέσσερις πιο πρόσφατες αγωνιστικές της διοργάνωσης, με δύο νίκες και ισάριθμες ισοπαλίες

19:33 | 22.01.2026

Κομβικής σημασίας ματς για τον ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια που κάνει να δώσει το «παρών» στα playoffs του Europa League

19:33 | 22.01.2026
Sold out το ματς της Τούμπας
19:33 | 22.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League

19:33 | 22.01.2026
καλησπέρα από το Newsit.gr
Αθλητικά
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
