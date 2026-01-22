ΠΑΟΚ – Μπέτις: Πανό για τις τραγωδίες σε Τέμπη και Ισπανία

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι οπαδοί της ομάδας της Θεσσαλονίκης έστειλαν μήνυμα στήριξης στην ισπανική ομάδα.

Ολόκληρη η Ισπανία θρηνεί για το θάνατο δεκάδων ανθρώπων στην τραγωδία με τα τρένα στην πόλη Αδαμούθ, σε ένα περιστατικό που “αγγίζει” ιδιαίτερα την Ελλάδα εξαιτίας των Τεμπών και για το λόγο αυτό ανέβηκε και σχετικό πανό στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ – Ρεάλ Μπέτις.

Οι οπαδοί του “δικεφάλου του Βορρά” έγραψαν «Αδαμούθ-Τέμπη, διαφορετικό μέρος, ίδια τραγωδία», σε ένα πανό που ανέβασαν στην κερκίδα της Τούμπας, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα.

ΠΑΟΚ και Μπέτις θα μονομαχήσουν στην Τούμπα για το καλύτερο πλασάρισμα στη League Phase.